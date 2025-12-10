La UNLP distinguió a Mercedes Medina en la apertura del Congreso de Odontología

¿Qué hay detrás del homenaje que la Universidad Nacional de La Plata le entregó a Mercedes Medina? La respuesta es más profunda de lo que parece, y para entenderla bien hace falta mirar no solo el acto, sino también el impacto que dejó en toda la comunidad odontológica. Pero antes de contártelo, hay un detalle del 60º Congreso Internacional de Odontología que muchos pasaron por alto… y que cambia todo el sentido del evento.

El acto central lo encabezó el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, quien entregó el Doctorado Honoris Causa a la vicedecana Mercedes Medina, la distinción académica más alta que otorga la casa de estudios. La ceremonia abrió oficialmente el Congreso, que se realiza en el Centro de Posgrado y Convenciones del edificio Sergio Karakachoff.

Al auditorio no le faltó nadie: el intendente Julio Alak, el decano Gabriel Lazo, la presidenta del Congreso Georgina Santángelo, autoridades, docentes, Nodocentes y estudiantes que llenaron la sala para acompañar el reconocimiento.

¿Por qué este homenaje generó tanto movimiento? Porque Medina no es solo una referente académica. Es doctora en Odontología, referente en organizaciones científicas internacionales como la International Association for Dental Research y la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica, y marcó un antes y un después en la UNLP. Fue secretaria de Asuntos Académicos y, además, la primera mujer en dirigir la Facultad.

Uno de sus aportes más fuertes fue la incorporación de la perspectiva socio-comunitaria al plan de estudios. Eso llevó a cientos de estudiantes a prácticas reales en barrios, centros de salud y territorios de la región. Como dijo Lazo, “fue pionera en poner lo socio-comunitario en el corazón de la formación”.

López Armengol también remarcó que la distinción “es un acto de justicia para quien siempre defendió una Universidad abierta, inclusiva y al servicio de los sectores más postergados”.

El 60º Congreso Internacional de Odontología no solo celebra seis décadas de historia de la unidad académica. También reúne a profesionales, docentes, investigadores y estudiantes en conferencias, cursos, mesas clínicas y presentaciones científicas. Este año sumó un hecho inédito: el 1º Encuentro de Trabajadores Nodocentes, que amplió el intercambio académico con una mirada distinta y necesaria.

Por su parte, Alak destacó el trabajo social de la Facultad y de su Hospital Escuela, que “abre sus puertas con nobleza humana para brindar atención gratuita a miles de familias sin acceso a la salud odontológica”.

Ahora sí: ¿cuál fue ese detalle clave del Congreso que te adelanté al inicio? Que el reconocimiento a Mercedes Medina no fue solo un homenaje personal, sino la forma de abrir un evento que busca reafirmar el rumbo social, comunitario y académico de la odontología platense. Y eso explica por qué todos siguen hablando de este acto.