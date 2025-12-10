Noviembre cerró como uno de los meses más trágicos para el tránsito en La Plata

Si pensabas que noviembre sería un mes más en las estadísticas de accidentes de tránsito, hay un dato que cambia por completo la mirada… y lo vas a encontrar más abajo. Pero primero, entendamos qué pasó en La Plata y la región, y por qué este cierre de mes volvió a encender todas las alarmas.

El mes terminó con ocho muertes en siniestros viales ocurridos en La Plata, Berisso y Ensenada, una cifra que lo ubica entre los más graves del año. Con estos casos, el total anual llegó a 74 fallecidos entre enero y noviembre, superando ampliamente las 57 víctimas registradas durante todo 2024.

Noviembre quedó en el grupo de los meses con más fatalidades del año —junto a marzo, abril y agosto— todos con ocho muertes. Solo mayo lo superó, con nueve víctimas. Y todavía falta diciembre, un período donde históricamente aumentan los choques por el movimiento previo a las fiestas.

Un dato que inquieta: quiénes son las principales víctimas

El número es duro: seis de los ocho fallecidos de noviembre iban en moto. A eso se suman un peatón y un automovilista. El promedio anual ya marca 6,7 muertes por mes, más de una por semana. Es una tendencia que muestra un año especialmente crítico para el Gran La Plata.

Qué pasó en cada uno de los siniestros fatales de noviembre

El domingo 9 murió Camila Abigail Despoux , de 25 años, en Camino Rivadavia y 129 ( Ensenada ) tras un choque entre un Renault 9 y una Kangoo. Viajaba de acompañante y falleció en el acto.

El lunes 10, en 122 y 60 ( Berisso ), perdió la vida Marcelo Oscar De Rosa , motociclista que impactó contra un camión Mercedes Benz. Murió pocos minutos después en el Hospital San Martín.

El viernes 15 falleció Raúl Néstor Barrenechea , de 53 años, agente del SPB. Su moto chocó contra un Chevrolet Meriva en 31 y 522 ( Tolosa ). Llegó en estado crítico al Hospital de Gonnet y no sobrevivió.

El domingo 16 murió Wilfredo Segovia Alcoba , de 27 años. Había sufrido heridas graves tras un choque en 44 y 229, en la entrada de Ángel Etcheverry, donde la moto en la que viajaba impactó contra una Ford F100.

El jueves 20 falleció José Francisco Karaputny , de 19 años, atropellado por un camión en la Ruta 2, kilómetro 54 ( Abasto ). La Justicia investiga si se trató de un suicidio.

El domingo 23 murió Luciano Andrés Cisneros , de 20 años, al caer de su moto en 44 y 153 ( San Carlos ). Iba con otros dos acompañantes; uno sufrió politraumatismos y el otro se presentó más tarde en la comisaría.

Ese mismo domingo 23 perdió la vida Pablo Ezequiel Soto , de 34 años, tras chocar su Honda XR 250 contra una Sandero Stepway en 523 y 136. Salió despedido varios metros y murió en el lugar.

El lunes 24 murió Rodrigo Aguiar, de 25 años, repartidor de Pedidos Ya, tras ser embestido en 5 y 44. Fue trasladado al Hospital San Martín, donde falleció horas más tarde.

Los números de noviembre no solo muestran un mes crítico: anticipan un cierre de año que podría ser el peor en una década. Y ese dato que te adelanté al principio es este: el Gran La Plata ya superó —antes de terminar el año— todas las muertes por siniestros viales registradas en 2024.