Los Pumas ya conocen su camino: grupo accesible para soñar en Australia

Argentina ya tiene mapa rumbo a Australia 2027. En el sorteo oficial del Mundial, Los Pumas fueron designados como líderes del Grupo C y compartirán zona con España, Fiji y Canadá, un escenario que, al menos en los papeles, parece allanado para avanzar con firmeza hacia la próxima instancia.

La fortuna acompañó al combinado nacional, que esquivó a rivales que asomaban como incómodos: los anfitriones australianos y Escocia, ambos considerados entre los oponentes más duros del bombo.

El certamen será histórico por su ampliación a 24 selecciones, con seis grupos encabezados por las potencias actuales: Australia (A), Sudáfrica (B), Argentina (C), Irlanda (D), Francia (E) e Inglaterra (F). Con este marco, el equipo dirigido por Felipe Contepomi se entusiasma con una fase de grupos competitiva pero favorable para proyectarse a los cruces eliminatorios.

La conformación del resto del fixture dejó duelos de alto voltaje. El grupo A tendrá un inicio picante con el clásico Wallabies–All Blacks, mientras que Irlanda y Escocia protagonizarán otro choque de peso en la zona D.

Para los sudamericanos, la suerte fue dispar: Chile se medirá con Australia y Nueva Zelanda, un desafío mayúsculo, mientras que Uruguay enfrentará a Irlanda, Escocia y Portugal en un grupo exigente.

Con un formato que eleva el número total de partidos pero mantiene el recorrido habitual para los finalistas —siete encuentros para llegar al título—, la expectativa comienza a crecer. Los Pumas ya saben dónde empiezan; ahora queda construir el camino que los lleve lo más lejos posible.