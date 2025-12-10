Cómo el ahogo financiero nacional complica a Buenos Aires y amenaza los servicios públicos

La Provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario de tensión financiera que se agravó durante la actual gestión nacional. La disminución de transferencias no automáticas, la caída real de recursos coparticipables y la suspensión de programas compartidos impactan directamente en la capacidad provincial para sostener políticas públicas esenciales y planificar a mediano plazo.

A este cuadro se suma un factor institucional relevante: el gobierno provincial no ha sido convocado a espacios de diálogo y coordinación fiscal a los que sí acceden otras jurisdicciones. Esta exclusión dificulta la construcción de acuerdos y profundiza las desigualdades en la distribución de recursos.

Asimismo, el normal funcionamiento financiero de la provincia se ve condicionado por trabas en la Legislatura bonaerense para la aprobación de endeudamiento, incluso cuando dichos instrumentos se orientan a refinanciar pasivos, sostener obras en curso o garantizar la continuidad de programas estratégicos. La utilización del endeudamiento como bloqueo político deteriora la institucionalidad fiscal y limita la previsibilidad necesaria para una gestión eficiente.

En paralelo, algunos medios periodísticos, televisivos, radiales y en redes sociales presentan de manera amplificada y descontextualizada situaciones vinculadas a la seguridad, educación y salud provincial. Si bien existen desafíos reales, la sobreexposición mediática omite señalar que gran parte se explica por la profunda crisis socioeconómica causada por el rumbo económico nacional. La falta de acompañamiento financiero y la caída del poder adquisitivo agravan realidades que se proyectan como fallas exclusivas de la gestión provincial.

En este marco, resulta imprescindible recordar que las trabajadoras y trabajadores del Estado no pueden ser la variable de ajuste ante restricciones externas o tensiones políticas. La preservación de salarios, paritarias y condiciones laborales es indispensable para garantizar continuidad y calidad de servicios esenciales.

Desde la Asociación de Profesionales Técnicos y Jerárquicos del Estado Provincial reafirmamos la necesidad de cooperación federal, criterios objetivos de financiamiento y decisiones políticas que no comprometan la continuidad de los servicios públicos. La Provincia de Buenos Aires necesita previsibilidad, diálogo y recursos adecuados para afrontar los desafíos institucionales, sociales y económicos que la atraviesan.