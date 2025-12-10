BERISSO | Discutió, cruzó sin mirar y terminó siendo embestido del 275

Un joven de 33 años resultó lesionado este martes en Berisso luego de ser atropellado por un micro de la Línea 275. El episodio tuvo lugar en la esquina de 60 y 124, donde testigos señalaron que el hombre habría cruzado la calle sin advertir el cambio del semáforo, en medio de una discusión con su pareja.

El chofer del colectivo indicó que el peatón se lanzó a cruzar justo en el momento en que la unidad comenzaba la marcha, lo que imposibilitó frenar a tiempo para evitar el impacto. Tras el accidente, intervino personal del SAME, que asistió al herido en la vía pública.

El hombre fue trasladado al Hospital Mario Larrain con un corte en el rostro y molestias en la zona del cuello. Según informaron los médicos, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque quedó en observación por precaución.

La policía trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y recabar información sobre lo sucedido.