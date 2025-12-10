Paro de la UTA: La Plata podría quedar sin servicio el viernes

La tensión en el sistema de transporte del Área Metropolitana vuelve a encenderse, aunque esta vez La Plata aparece en un punto gris, a mitad de camino entre el paro generalizado y una normalidad sujeta a lo que pase en las próximas horas. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvo su advertencia: si los sueldos no se acreditan de manera completa, los colectivos no saldrán a la calle este viernes.

La disputa se enmarca en un cuadro económico cada vez más áspero. Las empresas alegan que no pueden honrar sus compromisos salariales porque el Estado no actualizó los subsidios que cubren buena parte del servicio, pese a que las tarifas vienen escalando. La ecuación, según afirman, se tornó insostenible: aumentaron los costos, el boleto subió, pero los aportes compensatorios no llegaron. La consecuencia es el pago fragmentado de haberes y un gremio que interpreta la maniobra como una violación directa de acuerdos previos.

En este tablero aparece un matiz determinante: ambas partes coinciden en que no hay margen legal para una conciliación obligatoria. La razón es técnica pero decisiva: no se está negociando una paritaria, sino reclamando el cumplimiento de lo ya pactado. Por eso, el paro no tendrá la forma tradicional, sino una figura singular —una abstención de tareas con presencia en terminales y bases— que permitiría normalizar los servicios si el dinero se acredita durante el día.

Pero el foco se corre hacia La Plata, donde el conflicto parece tener un desenlace inesperado. Fuentes gremiales locales confirmaron que algunos trabajadores ya percibieron sus sueldos completos, lo que podría neutralizar el impacto del paro en la región. Sin embargo, esa definición está atada a un hilo: lo que suceda en las horas previas al viernes determinará si la capital bonaerense se suma al apagón del transporte o continúa circulando con normalidad.

La situación pone en relieve una paradoja del sistema: aumentan las tarifas, los subsidios se atrasan y los sueldos —el corazón operativo del servicio— quedan atrapados en el medio. El conflicto no solo revela un problema laboral, sino una pregunta más profunda sobre la sostenibilidad del transporte público, especialmente en ciudades donde la movilidad define la vida diaria y la producción.

La Plata, al menos por ahora, mira de costado cómo se agrava la pulseada, pero el tono del gremio es claro: empresa que no paga, colectivo que no sale.