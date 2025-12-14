LA PLATA | Ulises Cazau ganó el Impulso de Oro en la primera edición del premio deportivo

La ciudad vivió una noche especial con la primera entrega de los Premios Impulso, una ceremonia destinada a destacar el crecimiento deportivo juvenil. En el Teatro Coliseo Podestá, con un auditorio colmado, el nadador platense Ulises Cazau se alzó con el Impulso de Oro, reconocimiento máximo del evento.

Cazau, especialista en estilo mariposa, se consolidó durante el último año como una de las grandes promesas de la natación argentina, con proyección internacional y medallas recientes, entre ellas la plata en los 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Su presencia generó aplausos y emoción entre el público, compuesto mayormente por familiares y allegados de deportistas locales.

La velada fue organizada por la Subsecretaría de Deportes municipal, encabezada por Ángel “Pichi” Cerisola y bajo la coordinación de Leandro Tarabini. También asistieron el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Gallan, y el intendente Julio Alak, quienes entregaron distinciones y acompañaron la premiación.

Además del máximo galardón, la ceremonia reconoció el desempeño de más de 150 deportistas platenses. Entre los distinguidos se encontraban el esgrimista Iván Groupierre Salvador, reciente campeón nacional y el más joven en lograrlo en su disciplina, y la selección juvenil de básquet U13, campeona provincial en 2025. Otro momento destacado se produjo con la entrega del Impulso de Oro a Sandra Yanaje, integrante de la selección femenina de fútbol para ciegos y pieza clave en los recientes logros del equipo nacional.

Este primer encuentro se gestó en apenas unos días, tras ser anunciado el 19 de noviembre durante el aniversario de la ciudad, y contó con la participación de periodistas deportivos locales en el proceso de votación, entre ellos referentes de medios gráficos y del programa Somos Deporte.

La organización ya anticipó que la premiación tendrá continuidad el próximo año, con la aspiración de convertir a los Premios Impulso en una tradición platense que siga apoyando y visibilizando el talento deportivo de la región.