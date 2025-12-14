Crisis en Gimnasia: el plantel declaró paro por falta de pago en la previa del clásico

El fútbol, a menudo presentado como un espectáculo autónomo, vive conectado a la realidad institucional que lo sostiene. En Gimnasia esa dependencia quedó brutalmente expuesta: los jugadores suspendieron los entrenamientos como respuesta a meses de salarios en mora, revelando que el clásico con Estudiantes empezó antes de que suene el silbato.

El paro no es improvisado ni aislado. Surge de una cadena de incumplimientos y promesas postergadas que se transformaron en desgaste colectivo. El comunicado difundido por los futbolistas —viralizado primero por Marcelo Torres— no solo detalla la deuda: busca instalar una narrativa donde el plantel reclama respeto profesional, previsibilidad y conducción responsable. No es casual que ocurra a días de un partido que condensa historia, identidad y presión pública; el mensaje se vuelve inevitablemente amplificado.

En este escenario, la asunción de Carlos Anacleto como nuevo presidente aparece como el punto de inflexión esperado. La llegada de una conducción siempre trae expectativas, pero el plantel enfatiza que el diálogo no puede esperar. Advierten que permanecen unidos, con canales internos abiertos y firmeza para sostener la medida, y, al mismo tiempo, proyectan una condición indispensable: que la dirigencia actúe con seriedad.

La tensión revela algo mayor: la deuda económica es también una deuda simbólica. A los futbolistas se les pide competir, representar y ganar; sin embargo, el compromiso institucional hacia ellos parece haberse vuelto flexible, irregular, precario. De allí que el paro sea más que una interrupción del entrenamiento: es una disputa por dignidad laboral, un recordatorio de que el fútbol profesional es trabajo y que su romanticismo no justifica el atraso.

El clásico platense, por tanto, tiene otro capítulo: uno donde la cancha se corre al terreno de la gestión, de la palabra empeñada y de la credibilidad. Hasta que aparezca una respuesta concreta, la pelota seguirá quieta, pero el conflicto no.