BERISSO | Violencia sin freno: brutal asalto en una casa reaviva críticas por la inseguridad

La violencia volvió a sacudir a Berisso y alimentó las críticas de los vecinos que desde hace meses alertan por la inseguridad. Esta vez, una pareja fue víctima de un violento asalto en su vivienda de 135 entre 11 y 12, donde tres delincuentes ingresaron a la fuerza, golpearon al dueño y sometieron a su pareja antes de escapar con dinero y pertenencias.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando el hombre bajó a abrir la puerta para recibir a un amigo. En ese instante, uno de los ladrones —vestido de negro y con casco— irrumpió de una patada y comenzó a exigir dinero a los gritos. Otros dos cómplices ingresaron minutos después. La víctima fue arrojada al piso y golpeada salvajemente, mientras que su pareja también fue reducida y le arrebataron el celular.

Los delincuentes revisaron cada ambiente de la casa y finalmente se llevaron una caja con efectivo destinada al restaurante que la familia administra, además de una computadora. Los hijos de la pareja se encontraban en el piso superior y no advirtieron la situación, lo que evitó un escenario aún peor.

Conmocionados por el ataque, los vecinos denunciaron un fuerte aumento de robos y hechos violentos en la zona. “Vivimos con miedo, no se puede salir ni trabajar tranquilos”, remarcaron. El caso quedó en manos de la Justicia, mientras los habitantes reclaman medidas concretas y mayor presencia policial.

El episodio se suma a un intento de robo que la misma pareja sufrió meses atrás en su local gastronómico, lo que profundiza el malestar y el temor por una seguidilla delictiva que parece no encontrar freno. Para los residentes del barrio, el asalto no es un hecho aislado sino una muestra más de un problema que, según sostienen, requiere respuestas urgentes antes de que la violencia siga escalando.