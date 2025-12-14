Espectáculos | 5 Dec
Un fin de semana para no quedarse en casa: suenan las grandes bandas
La ciudad se convierte en un mapa cultural expansivo, donde el rock, la música intimista, el cine y la memoria colectiva se encuentran para reafirmar la identidad artística platense.
La Plata se prepara para un fin de semana largo cargado de arte, música y memoria, donde los espacios culturales más importantes de la ciudad se transforman en epicentros de encuentro. No se trata solo de una agenda abultada, sino de una declaración cultural: La Plata sigue apostando por ser capital creativa aun en tiempos de incertidumbre.
El Hipódromo se enciende con Las Noches Capitales, un programa que ya se consolidó como referencia masiva. Mientras tanto, el Estadio Único suma su propia épica con la doble fecha de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, demostrando que el rock local todavía convoca multitudes y construye rito colectivo.
En paralelo, el Teatro Ópera atraviesa su propio momento simbólico: sus 73 años de historia encuentran nueva vitalidad con la llegada de Catupecu Machu y Molotov, dos bandas con ADN potente que conectan generaciones diferentes a través del sonido.
La escena más íntima aterriza en City Bell. Desafinado Club, convertido en laboratorio artístico, propone un viaje musical en tres actos: Tony Chavarría, Hernán Fernández y el cierre con Julieta Rada, en un espacio donde la cercanía entre público y artista se vuelve parte central de la experiencia.
Pero no todo es música. Los cines municipales sostienen un rol curatorial con producciones argentinas y miradas propias, destacándose “Belén”, de Dolores Fonzi, preseleccionada al Oscar y ejemplo de la potencia del cine independiente. En los espacios abiertos, las plazas Rocha, Italia y San Martín serán escenario de ciclos musicales que refuerzan la idea de cultura como derecho público.
Más que una serie de eventos, este fin de semana largo parece una puesta en escena de lo que La Plata quiere ser: una ciudad donde el talento circula, se celebra y dialoga con la comunidad.
Agenda cultural para el finde
Viernes 5
- 18 - Presentación del libro: Todos los cíclopes tienen los pies delicados
Palacio López Merino
- 18 - Cine EcoSelect: Weser
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18.30 - Ciclo de poesía
Casa Museo Almafuerte
- 18.30 - Cine Select: Belén
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19 - Concierto de Música de Cámara
Agremiación Médica Platense
- 20 - Teatro de Acá: Como los esquimales
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Festival de Cine Argentino de La Plata
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Isla Mujeres + Mora y los metegoles
Ciudad de Gatos
- 21 - Tony Chavarría Cuarteto
Desafinado Club
- 21 - Humor político: Thelma y Nancy
Puerta B (Montevideo y 18, Berisso)
- 21 - Molotov
Teatro Ópera
Sábado 6
- 15.30 - Rock en Plaza Rocha
7 y 60
- 17 - Música en Plaza Italia
7 y 44
- 17 - Música en la Glorieta
Plaza San Martín
- 18.30 - Cine Select: Belén
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19 - 7 velitas, Colombia en La Plata
Centro Cultural Joaquín Areta (55 e/ 4 y 5)
- 20 - 1915 + India Bombay
Ciudad de Gatos
- 20.30 - Cine Select: La frecuencia Kirlian
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20.30 - Fiesta Reggae
Guajira Bar
- 21 - Ricardo III, Yo nací roto
Teatro Dynamo
- 21 - Hernán Fernández Trio
Desafinado Club
- 21 - Mel Muñiz
Puerta B
- 21 - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Estadio Único Diego Armando Maradona
- 21 - Andrés Calamaro
Hipódromo de La Plata
Domingo 7
- 15 - Cantá la Posta: Competencia de Freestyle
Plaza Belgrano
- 18 - Cine EcoSelect: Weser
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18 - Cine Select: Belén
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Festival de Cine Argentino de La Plata
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Cine Select: Día de locos
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Desafinado Sesiones
Desafinado Club
- 20 - Posta La Plata
Casa del Pueblo (49 e/ 9 y 10)
- 20 - Poderes extraños + María torpe + Ciudad pantano + Chico bruja
Ciudad de Gatos
- 20.30 - Catupecu Machu
Teatro Ópera
- 21 - 300 milimetros
Teatro Dynamo
- 21 - Falta y Resto
Teatro Metro
- 21 - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Estadio Único Diego Armando Maradona