domingo 14 de diciembre de 2025 - Edición Nº5374

Espectáculos | 5 Dec

Un fin de semana para no quedarse en casa: suenan las grandes bandas

La ciudad se convierte en un mapa cultural expansivo, donde el rock, la música intimista, el cine y la memoria colectiva se encuentran para reafirmar la identidad artística platense.

La Plata se prepara para un fin de semana largo cargado de arte, música y memoria, donde los espacios culturales más importantes de la ciudad se transforman en epicentros de encuentro. No se trata solo de una agenda abultada, sino de una declaración cultural: La Plata sigue apostando por ser capital creativa aun en tiempos de incertidumbre.

El Hipódromo se enciende con Las Noches Capitales, un programa que ya se consolidó como referencia masiva. Mientras tanto, el Estadio Único suma su propia épica con la doble fecha de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, demostrando que el rock local todavía convoca multitudes y construye rito colectivo.

En paralelo, el Teatro Ópera atraviesa su propio momento simbólico: sus 73 años de historia encuentran nueva vitalidad con la llegada de Catupecu Machu y Molotov, dos bandas con ADN potente que conectan generaciones diferentes a través del sonido.

La escena más íntima aterriza en City Bell. Desafinado Club, convertido en laboratorio artístico, propone un viaje musical en tres actos: Tony Chavarría, Hernán Fernández y el cierre con Julieta Rada, en un espacio donde la cercanía entre público y artista se vuelve parte central de la experiencia.

Pero no todo es música. Los cines municipales sostienen un rol curatorial con producciones argentinas y miradas propias, destacándose “Belén”, de Dolores Fonzi, preseleccionada al Oscar y ejemplo de la potencia del cine independiente. En los espacios abiertos, las plazas Rocha, Italia y San Martín serán escenario de ciclos musicales que refuerzan la idea de cultura como derecho público.

Más que una serie de eventos, este fin de semana largo parece una puesta en escena de lo que La Plata quiere ser: una ciudad donde el talento circula, se celebra y dialoga con la comunidad.

Agenda cultural para el finde

Viernes 5

  • 18 - Presentación del libro: Todos los cíclopes tienen los pies delicados
    Palacio López Merino
  • 18 - Cine EcoSelect: Weser
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 18.30 - Ciclo de poesía
    Casa Museo Almafuerte
  • 18.30 - Cine Select: Belén
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 19 - Concierto de Música de Cámara
    Agremiación Médica Platense

 
  • 20 - Teatro de Acá: Como los esquimales
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 20 - Festival de Cine Argentino de La Plata
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 20 - Isla Mujeres + Mora y los metegoles
    Ciudad de Gatos

 
  • 21 - Tony Chavarría Cuarteto
    Desafinado Club

 
  • 21 - Humor político: Thelma y Nancy
    Puerta B (Montevideo y 18, Berisso)

 
  • 21 - Molotov
    Teatro Ópera

 

Sábado 6

  • 15.30 - Rock en Plaza Rocha
    7 y 60

 
  • 17 - Música en Plaza Italia
    7 y 44

 
  • 17 - Música en la Glorieta
    Plaza San Martín

 
  • 18.30 - Cine Select: Belén
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 19 - 7 velitas, Colombia en La Plata
    Centro Cultural Joaquín Areta (55 e/ 4 y 5)

 
  • 20 - 1915 + India Bombay
    Ciudad de Gatos

 
  • 20.30 - Cine Select: La frecuencia Kirlian
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 20.30 - Fiesta Reggae
    Guajira Bar

 
  • 21 - Ricardo III, Yo nací roto
    Teatro Dynamo
  • 21 - Hernán Fernández Trio
    Desafinado Club

 
  • 21 - Mel Muñiz
    Puerta B

 
  • 21 - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
    Estadio Único Diego Armando Maradona

 
  • 21 - Andrés Calamaro
    Hipódromo de La Plata

 

Domingo 7

  • 15 - Cantá la Posta: Competencia de Freestyle
    Plaza Belgrano

 
  • 18 - Cine EcoSelect: Weser
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 18 - Cine Select: Belén
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 20 - Festival de Cine Argentino de La Plata
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 20 - Cine Select: Día de locos
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 20 - Desafinado Sesiones
    Desafinado Club

 
  • 20 - Posta La Plata
    Casa del Pueblo (49 e/ 9 y 10)

 
  • 20 - Poderes extraños + María torpe + Ciudad pantano + Chico bruja
    Ciudad de Gatos

 
  • 20.30 - Catupecu Machu
    Teatro Ópera

 
  • 21 - 300 milimetros
    Teatro Dynamo

 
  • 21 - Falta y Resto
    Teatro Metro

 
  • 21 - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
    Estadio Único Diego Armando Maradona
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias