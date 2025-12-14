Un fin de semana para no quedarse en casa: suenan las grandes bandas

La Plata se prepara para un fin de semana largo cargado de arte, música y memoria, donde los espacios culturales más importantes de la ciudad se transforman en epicentros de encuentro. No se trata solo de una agenda abultada, sino de una declaración cultural: La Plata sigue apostando por ser capital creativa aun en tiempos de incertidumbre.

El Hipódromo se enciende con Las Noches Capitales, un programa que ya se consolidó como referencia masiva. Mientras tanto, el Estadio Único suma su propia épica con la doble fecha de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, demostrando que el rock local todavía convoca multitudes y construye rito colectivo.

En paralelo, el Teatro Ópera atraviesa su propio momento simbólico: sus 73 años de historia encuentran nueva vitalidad con la llegada de Catupecu Machu y Molotov, dos bandas con ADN potente que conectan generaciones diferentes a través del sonido.

La escena más íntima aterriza en City Bell. Desafinado Club, convertido en laboratorio artístico, propone un viaje musical en tres actos: Tony Chavarría, Hernán Fernández y el cierre con Julieta Rada, en un espacio donde la cercanía entre público y artista se vuelve parte central de la experiencia.

Pero no todo es música. Los cines municipales sostienen un rol curatorial con producciones argentinas y miradas propias, destacándose “Belén”, de Dolores Fonzi, preseleccionada al Oscar y ejemplo de la potencia del cine independiente. En los espacios abiertos, las plazas Rocha, Italia y San Martín serán escenario de ciclos musicales que refuerzan la idea de cultura como derecho público.

Más que una serie de eventos, este fin de semana largo parece una puesta en escena de lo que La Plata quiere ser: una ciudad donde el talento circula, se celebra y dialoga con la comunidad.

Agenda cultural para el finde

Viernes 5

18 - Presentación del libro: Todos los cíclopes tienen los pies delicados

Palacio López Merino

18 - Cine EcoSelect: Weser

Centro Cultural Islas Malvinas

18.30 - Ciclo de poesía

Casa Museo Almafuerte

18.30 - Cine Select: Belén

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

19 - Concierto de Música de Cámara

Agremiación Médica Platense

20 - Teatro de Acá: Como los esquimales

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Festival de Cine Argentino de La Plata

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Isla Mujeres + Mora y los metegoles

Ciudad de Gatos

21 - Tony Chavarría Cuarteto

Desafinado Club

21 - Humor político: Thelma y Nancy

Puerta B (Montevideo y 18, Berisso)

21 - Molotov

Teatro Ópera

Sábado 6

15.30 - Rock en Plaza Rocha

7 y 60

17 - Música en Plaza Italia

7 y 44

17 - Música en la Glorieta

Plaza San Martín

18.30 - Cine Select: Belén

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

19 - 7 velitas, Colombia en La Plata

Centro Cultural Joaquín Areta (55 e/ 4 y 5)

20 - 1915 + India Bombay

Ciudad de Gatos

20.30 - Cine Select: La frecuencia Kirlian

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20.30 - Fiesta Reggae

Guajira Bar

21 - Ricardo III, Yo nací roto

Teatro Dynamo

21 - Hernán Fernández Trio

Desafinado Club

21 - Mel Muñiz

Puerta B

21 - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Estadio Único Diego Armando Maradona

21 - Andrés Calamaro

Hipódromo de La Plata

Domingo 7

15 - Cantá la Posta: Competencia de Freestyle

Plaza Belgrano

18 - Cine EcoSelect: Weser

Centro Cultural Islas Malvinas

18 - Cine Select: Belén

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Festival de Cine Argentino de La Plata

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Cine Select: Día de locos

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Desafinado Sesiones

Desafinado Club

20 - Posta La Plata

Casa del Pueblo (49 e/ 9 y 10)

20 - Poderes extraños + María torpe + Ciudad pantano + Chico bruja

Ciudad de Gatos

20.30 - Catupecu Machu

Teatro Ópera

21 - 300 milimetros

Teatro Dynamo

21 - Falta y Resto

Teatro Metro