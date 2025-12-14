Del Canal 7 kirchnerista al panelismo duro: el archivo olvidado de Mariana Brey

Un posteo viralizado en X volvió a poner en escena un costado poco conocido de Mariana Brey. El periodista Matías Castañeda compartió imágenes de archivo donde se la ve conduciendo “Tribulaciones TV”, un programa emitido por Canal 7 en 2003 y orientado a la música alternativa. Entonces, la joven periodista encabezaba un ciclo que apostaba por nuevos géneros, bandas emergentes y propuestas culturales que escapaban a la televisión tradicional.

Aquella etapa dista bastante del perfil mediático que Brey cultivaría más tarde. Con el tiempo se incorporó a paneles de espectáculos y magazines que marcaron su salto a la masividad, con pasos por Crónicas Picantes, Infama, El Diario de Mariana y finalmente Los Ángeles de la Mañana, donde su nombre empezó a asociarse a debates picantes y cruces en vivo.



En los últimos años reforzó ese costado polémico, ahora desde una mirada política explícita. Su participación en programas como “A la Barbarossa”, “Indomables” o “Duro de domar” la ubicó como una voz crítica del kirchnerismo, protagonizando tensos contrapuntos con referentes como Diego Brancatelli o Nancy Pazos. Un rol que terminó de moldear su presencia televisiva.

Hoy Brey se define como “antikirchnerista y anticorrupción”, un posicionamiento que ella misma utiliza para diferenciarse de su pasado en medios públicos. También aseguró que entrevista al presidente Javier Milei porque “es el presidente que tenemos”, frase que generó repercusiones y lecturas sobre su perfil actual. Entre archivos que regresan y opiniones que dividen, la periodista continúa sumando capítulos en una carrera marcada por giros de estilo y escenario.