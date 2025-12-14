LA PLATA | Giampaoli deja Hacienda para ocupar un cargo en el Tribunal Fiscal provincial

El intendente Julio Alak tendrá una baja sensible en su gabinete: Marcelo Giampaoli, actual secretario de Hacienda de La Plata, fue nombrado como vocal del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia y dejará su puesto en el Municipio para sumarse al gobierno bonaerense. La designación fue confirmada durante la madrugada por la Legislatura bonaerense, en el marco de la sesión que también habilitó nombramientos en otros organismos provinciales.

Giampaoli había sido una de las piezas centrales en la gestión financiera del municipio desde el inicio del quinto mandato de Alak. Bajo su conducción se elaboró el Presupuesto 2026 y el paquete de ordenanzas Fiscal e Impositiva, aprobadas recientemente sin objeciones de la oposición. Desde el oficialismo aseguran que su postulación fue respaldada por el propio intendente. Por el momento no hay definiciones sobre quién ocupará su lugar, aunque se prevé que su equipo continúe trabajando en el área.

Con esta salida, el gabinete municipal acumula otra vacante. Semanas atrás se confirmó que el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, dejará su puesto para asumir una banca en el Concejo Deliberante el próximo 11 de diciembre. Su área es estratégica para la gestión, especialmente porque cerca del 42% del presupuesto del año próximo está destinado a obra pública, uno de los ejes más fuertes de la administración local.

La designación de Giampaoli se dio en medio de una larga negociación legislativa que incluyó acuerdos para avanzar con la Ley de Financiamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof. El Tribunal Fiscal, donde asumirá el funcionario, es la instancia que revisa las apelaciones a determinaciones de deuda definidas por ARBA antes de que una disputa llegue a la Justicia.