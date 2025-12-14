Argentina ya conoce a sus rivales del Mundial: encabezará el Grupo J junto a Austria, Argelia y la debutante Jordania

El sorteo del Mundial 2026 dejó definido el camino de la Selección Argentina en la primera fase. El equipo campeón del mundo será cabeza de serie del Grupo J, donde compartirá zona con Austria, Argelia y Jordania, esta última en su primera participación en la Copa del Mundo.

El estreno albiceleste será el 16 de junio ante Argelia, rival al que enfrentó en el Mundial de 1986 —con final feliz para Argentina— y con quien también registró una victoria por 4-3 en un duelo no oficial.



En la segunda fecha, el 22 de junio, llegará el turno de Austria, con quien no existen antecedentes mundialistas, aunque sí un amistoso disputado en 1980 con triunfo argentino 3-0 con triplete de Diego Maradona. El cierre de la fase de grupos será el 27 de junio frente a Jordania, debutante absoluta en la máxima cita.

Las sedes tentativas para estos encuentros serían San Francisco, Kansas y Dallas, en un Mundial que tendrá formato ampliado de 48 equipos, de los cuales 32 clasificarán a octavos de final.

Qué puede pasar después

Si Argentina avanza como 1° o 2°, cruzará con un clasificado del Grupo H, integrado por España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay. En caso de clasificar como 3°, se cruzaría con el 1° del Grupo K, donde están Portugal, Colombia, Uzbekistán y un equipo del repechaje europeo.

Además, ya se especulan posibles duelos en instancia decisivas: Brasil y Argentina podrían coincidir en la misma llave si ambos ganan sus grupos; un Argentina-Portugal en cuartos está dentro de los escenarios probables, al igual que un Alemania-Francia en octavos dentro del cuadro general.





El partido inaugural

El Mundial se abrirá el 11 de junio en el Estadio Azteca con México vs. Sudáfrica, dando inicio a una edición histórica repartida en tres países y con nuevo formato competitivo. El mismo partido inaugural se dio en el Mundial 2010 que se disputó en el país africano, y será la primera vez que se repita un duelo inicial en una Copa del Mundo.