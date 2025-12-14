Boca y Racing buscan su lugar en la final; hora, formaciones, TV y más

La Bombonera volverá a latir en modo definición. Unos 90 minutos cargados de memoria reciente, revancha y vértigo separan a Boca y Racing del pasaje a la final del Torneo Clausura. No se trata solo de una semifinal: es el octavo duelo mano a mano entre ambos en los últimos trece años, un signo de época que transformó la rivalidad en un laboratorio emocional del fútbol argentino.

El elenco de Claudio Úbeda llega con viento a favor y una certeza que pocos logran construir: un equipo que se repite de memoria, una racha de seis triunfos al hilo y la sensación de que el envión competitivo le da un plus. Sin embargo, no todo es solidez. Boca sobrevivió momentos de zozobra y su entrenador sabe que, si quiere sostener la narrativa ganadora, deberá corregir fisuras que los últimos rivales expusieron.

La recuperación de Alan Velasco representa más que un alta médica: simboliza la idea de plantel completo, de recuperar al último soldado, justo cuando comienza la batalla más exigente. En contrapartida, Brian Aguirre se quedó afuera de la convocatoria, recordando que la meritocracia también pega en el fútbol profesional. La duda en la semana giró en torno a Milton Giménez: su sequía de seis partidos inquieta a un Boca que genera peligro, pero falla en la puntada final. Úbeda optará por sostenerlo, lo que equivale a un mensaje público: confianza para el que no está fino, pero indispensable.

Del otro lado, Racing llega con otra energía: la del sufrimiento que se transforma en combustible. Costas condujo dos series dramáticas: aquella remontada agónica ante River y luego la batalla contra Tigre resuelta en los penales, con Facundo Cambeses convertido en heroico custodio. Ese recorrido alimentó un temperamento competitivo innegociable, pero dejó cicatrices: expulsados, lesionados y desgaste.

Sin embargo, Racing vive de sus propias contradicciones. Costas había prometido sostener su 4-3-3 pero terminó probando con línea de cinco, reflejo de una lectura realista del duelo: Boca ataca mucho y daña, por lo que protegerse se vuelve prioridad. También vuelve Bruno Zuculini, pieza bisagra para equilibrar un medio campo que se vio desbordado sin él. Conechny irrumpe en lugar del golpeado Solari y, como ocurrió toda la temporada, el técnico deberá mezclar convicción con supervivencia.

El árbitro será Darío Herrera, y aunque su nombre parece un dato menor, en noches así el protagonismo arbitral suele amplificarse, porque cada jugada puede quedar tatuada en la memoria.

El tablero está listo. Boca propone continuidad, Racing ofrece épica. Uno llega entero, el otro remendado pero bravío. Ambos cargan con pasado reciente, tensiones abiertas y un sentido compartido: no hay lugar para el error cuando se juega por el acceso a una final. La Bombonera tendrá la tarea de dictar sentencia.

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Los datos de Boca vs. Racing