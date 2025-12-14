Domínguez, con un historial favorable ante Gimnasia pero con el desafío de romper su racha visitante

Eduardo Domínguez transita un punto de inflexión que supera a la estadística. No se trata solo de un cruce más frente a Gimnasia: es la oportunidad de romper una huella que lo persigue desde el banco y desde su propia carrera como futbolista. El técnico de Estudiantes entra a semifinales con una ventaja mínima pero simbólica, sostenida en antecedentes recientes que lo muestran por encima del Lobo, aunque todavía con un vacío por llenar: ganar en el Bosque.

La última victoria en UNO inclinó el equilibrio a favor del Pincha, pero esa diferencia no alcanza para borrar la deuda de visitante. En La Plata, un clásico nunca se juega igual si la localía es azul y blanca. En ese territorio, Domínguez acumula tropiezos y empates que alimentan cierta narrativa: la de un entrenador que impuso identidad, pero que aún no conquistó el escenario enemigo.

Su paso por Colón ofrece un preámbulo: aquel 2017 lo vio caer ante Gimnasia en Santa Fe, sin prever que años después volvería a cruzarse con el club platense bajo otra camiseta y en otro capítulo emocional. Ya en Estudiantes, el saldo lo favorece —dos triunfos, una derrota y tres empates en seis clásicos—, aunque el técnico reconoce que el examen definitivo está afuera de casa, donde las dudas siguen vigentes.

Tampoco su etapa como jugador lo salva de la equidistancia. En diez enfrentamientos representando diferentes camisetas, la estadística se plancha: dos alegrías, dos derrotas y cuatro empates. Ni con botines ni con carpeta técnica logró doblegar por completo a Gimnasia.

Ahora, en una semifinal que promete más cálculo que brillo, Domínguez corre con ventaja moral, pero necesita transformación histórica: romper el empate eterno y encontrar su primera celebración visitante ante Gimnasia, un paso que daría dimensión a su ciclo y reescribiría su relación con el clásico platense.