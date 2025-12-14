LIGA AMISTAD | Villa Albino se consagró campeón del Torneo Clausura y jugará la final anual

Villa Albino se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Amistad tras imponerse 2 a 0 frente a El Carmen City de Berisso, en un partido correspondiente a la fecha 12 de las 13 que contempla el certamen. Con esta victoria, el conjunto de Ensenada alcanzó una ventaja indescontable en lo más alto de la tabla y selló una campaña dominante.

Aunque su perseguidor directo, Zona Nacional, todavía adeuda un encuentro y tiene seis puntos en juego, matemáticamente no podrá alcanzar a Villa Albino, que sostuvo una diferencia de nueve unidades y se quedó con el título con antelación.

Con el Clausura ya definido, el conjunto ensenadense disputará la final anual frente a Zona Nacional, campeón del Torneo Apertura. El duelo definitorio está previsto para el próximo 21 del mes y se barajan dos escenarios posibles: la cancha de Alumni o la de Villa Lenci.

La Liga Amateur Regional se prepara así para un cierre de temporada con un choque de campeones que promete ser vibrante.