Qué cambia en La Plata con el nuevo COUT y cómo afectará a los barrios

¿Sabías que el nuevo COUT puede cambiar la forma en que crece La Plata durante los próximos 50 años… pero todavía nadie tiene del todo claro qué cosas cambian en tu barrio? En esta nota te cuento, sin vueltas, las claves que necesitás saber antes de que empiecen a levantarse nuevos edificios. Y ojo: hay un detalle sobre las alturas que sorprendió incluso a los concejales.

Qué es el nuevo COUT y por qué importa

El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial es básicamente el mapa que dice qué se puede construir y dónde. El Concejo Deliberante lo aprobó después de semanas de discusiones políticas y técnicas. El proyecto lo mandó el intendente Julio Alak y salió con 22 votos a favor.

El objetivo: actualizar reglas viejas, ordenar el crecimiento de la ciudad y dar un marco estable para los próximos años. Para los desarrolladores inmobiliarios, es la “biblia” que define límites, densidades y usos del suelo.

El punto más caliente: las alturas de los edificios

El debate más fuerte fue sobre las alturas. Acá está el cambio central que buscaban los vecinos y hasta algunas instituciones técnicas:

Ningún edificio podrá superar los 10 pisos .

Pero se ampliaron las zonas donde sí se puede llegar a ese tope.

Además de las avenidas ya habilitadas (7, 13, 44, 60, 51 y 53), ahora también podrán tener edificios de hasta 10 pisos:

Avenida 38 (entre 1 y 19)

Avenida 19

Avenida 66

En cambio, en barrios residenciales de Zona Norte —como City Bell y Gonnet— el tope baja de 4 a 3 pisos para preservar el perfil barrial.

Qué pasa con el CUF: el otro tema clave

El segundo eje del nuevo COUT fue el Coeficiente de Unidades Funcionales (CUF), que define cuántos departamentos puede tener un edificio.

Un cambio importante:

Se elimina la exigencia de superficie mínima de 55 m² por unidad en parcelas de hasta 200 m².

En esos casos no habrá tope de unidades, lo que flexibiliza mucho el desarrollo en lotes chicos.

Los expedientes que ya estaban en trámite no se verán afectados por las nuevas reglas.

Qué dijeron los concejales

La concejala Cintia Mansilla destacó el consenso entre bloques, mientras que el presidente del PRO, Juan Garmendia, afirmó que el nuevo COUT “genera inversión y previsibilidad”.

La única que votó en contra fue la edil libertaria Belén Muñoz, que cuestionó la falta de tiempo para analizar una normativa tan grande y advirtió sobre “vacíos legales” y falta de coherencia entre el código viejo y el nuevo.

El nuevo COUT redefine cómo puede crecer La Plata: más zonas para edificios de hasta 10 pisos, límites más estrictos en barrios residenciales y reglas más flexibles para lotes chicos. Todavía queda debate, pero la hoja de ruta para los próximos años ya está escrita.