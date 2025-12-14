LA PLATA | Cortan el cruce de 44 y 1 por obras en las vías del Tren Universitario

El municipio de La Plata informó que se llevarán adelante trabajos de reparación sobre las vías del Tren Universitario en la zona de la Estación, lo que demandará el cierre del cruce entre las avenidas 44 y 1. La intervención comenzará el martes 9 de diciembre y se extenderá, en principio, durante un período estimado de tres semanas.

Como consecuencia del corte, se aplicará un operativo de tránsito especial que incluirá cambios en la circulación para automovilistas y transporte público. Quienes utilicen avenida 44 con destino a 1 deberán desviar por diagonal 80 para retomar su ruta habitual. A su vez, los vehículos que circulen por avenida 1 solo podrán girar hacia la derecha por la misma diagonal.

Desde el Municipio advirtieron que para acceder al Hipódromo la alternativa disponible será continuar por calle 115, debido a la interrupción del cruce central. En ese sentido, se recomendó a los conductores anticipar sus recorridos y optar por rutas alternativas para evitar demoras.

Las autoridades solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el normal avance de las obras.