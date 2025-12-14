¿Qué está pasando con la carne en el Gran La Plata?

Si te venís preguntando por qué cada semana pagar la carne se siente más pesado, esperá a ver lo que está pasando ahora mismo en el Gran La Plata. Diciembre, que siempre fue “el mejor mes” para el sector, llegó con un movimiento inesperado que puede generar un impacto todavía mayor en los próximos días. Y acá te contamos por qué.

Un salto de precios que pegó fuerte

En solo tres semanas, el kilo de media res saltó de $5.900 a $9.000. Sí: un 52,5% de aumento en pleno mes de Fiestas. Y eso no es todo. Proveedores de la región ya le anticiparon a varios carniceros que el valor podría tocar los $10.000 por kilo en cualquier momento. Si eso pasa, estaríamos hablando de una suba total cercana al 70%.

El problema es que diciembre es la etapa del año donde las ventas deberían levantar, no frenarse. Pero con estos precios, el panorama cambia.

Carnicerías que absorben parte del golpe

En barrios de La Plata, Berisso, Ensenada, Tolosa, Los Hornos y zona Norte, los carniceros tomaron una decisión incómoda pero necesaria: no trasladar todo el aumento al mostrador.

Según comerciantes del sector, las subas al público rondan el 30%, bastante menos que el “real”. La idea es que la gente no deje de comprar de golpe.

“Si aumentamos todo, no vendemos nada. Los márgenes quedan chiquitos, pero es la única forma de seguir”, coinciden carniceros de distintos barrios.

El problema es que si la media res llega a los $10.000, esa estrategia empieza a ser imposible de sostener.

El riesgo del desabastecimiento

A la presión de los precios se suma otra señal amarilla: algunos frigoríficos empezaron a restringir entregas. Lo hacen para no quedarse atrás cuando vuelvan a cambiar las listas.

Si esto se mantiene, podría faltar carne en los próximos días. Y ya sabemos lo que pasa cuando hay menos oferta: suben los precios.

Por qué pasa esto a nivel nacional

Lo que se ve en la región no es un caso aislado. Según datos de la consultora LCG, en los primeros días de diciembre los alimentos subieron 0,7%, empujados sobre todo por la carne. Junto con los lácteos, explicaron dos tercios de la inflación de las últimas dos semanas.

En noviembre, la carne ya venía de un aumento del 10%, y los especialistas proyectan otro ajuste de hasta 15% antes de Navidad.

Entre los factores que presionan aparecen:

Inundaciones que redujeron la oferta ganadera.

Más exportaciones.

Un leve repunte del consumo interno (de 45 a 49 kilos por persona al año).

Un cierre de año que deja más preguntas que certezas

Para las carnicerías del Gran La Plata, la gran duda es cómo sostener las ventas mientras los costos suben semana a semana. Cada decisión se vuelve clave: absorber aumentos para no perder clientes o trasladarlos y arriesgar una caída fuerte.

En un mes donde históricamente se define el resultado anual, lo que pase con la demanda va a marcar cómo termina un año que, para el sector, ya es uno de los más tensos de los últimos tiempos.