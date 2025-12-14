Los Fundamentalistas brillaron en el Único y el Indio sorprendió con un saludo

Hay un detalle de la primera noche que muchos pasaron por alto, pero que explica por qué el show de Los Fundamentalistas volvió a emocionar incluso a quienes lo vieron desde afuera del Estadio Único. Antes de contártelo, necesitás entender qué generó el saludo del Indio Solari y cómo podés ver hoy el recital completo sin pagar un peso.

El primer show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata tuvo su momento más conmovedor cuando apareció, en pantalla gigante, la voz y la mirada del Indio Solari. El video, grabado especialmente para la fecha, lo mostró cantando fragmentos de Tarea Fina y Pool, Averna y Pausa, dos clásicos que despertaron una ovación inmediata, dentro y fuera de la cancha.

“Los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos”, dijo el Indio. Ese mensaje se viralizó rápido y reavivó algo que para muchos es una certeza: la conexión entre el Indio y su gente no se corta ni siquiera cuando él aparece solo por video.

Una misa ricotera que no pierde la mística

El Único se llenó de banderas, cantos y peregrinaciones típicas del ritual ricotero. El clima platense sumó esa mezcla de fiesta colectiva y nostalgia que los seguidores vienen sosteniendo desde hace décadas. En pleno festejo por los 20 años de la banda que el Indio apadrinó, la noche dejó momentos intensos, incluidos los cánticos contra el presidente Javier Milei, que se escucharon fuerte desde las tribunas.

Cómo ver gratis el segundo recital

Acá está lo que muchos buscan: la segunda fecha, programada para este domingo, se transmite en vivo y totalmente gratis a través de las plataformas digitales oficiales de la banda. El streaming permite que cualquiera pueda sumarse desde donde esté, sin entradas agotadas ni distancias que compliquen.

Si no pudiste ir al estadio o querés revivir la energía de anoche, solo necesitás conexión a internet. La transmisión arranca desde temprano y replica el show completo.

Lo más importante de la jornada

📍 Lugar: Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata

🎤 Indio Solari: saludo grabado + clásicos que hicieron vibrar el estadio

🎉 Los Fundamentalistas: festejo por los 20 años

🌐 Streaming gratuito: disponible este domingo

👥 Convocatoria masiva: miles de fanáticos colmaron el Único

La presencia del Indio, aunque virtual, volvió a demostrar que su vínculo con la gente sigue intacto. Y lo que se espera para esta segunda noche es simple: más emoción, más comunidad y la chance de que todos —los que fueron y los que no— puedan ser parte del ritual gracias al streaming abierto.