CLÁSICO PLATENSE | El León salió de caza en el Bosque y dejó al Lobo sin final

En una tarde cargada de tensión, Estudiantes volvió a demostrar por qué sigue siendo el dueño del clásico platense. En un estadio del Lobo lleno de expectativas y con Gimnasia lanzado al ataque en busca del pase a la final, el “Pincha” se agarró de la paciencia y oficio: esperó, aprovechó un error rival y dio el zarpazo.

El partido fue trabado, con pocas situaciones claras en el primer tiempo y un desarrollo táctico, casi de ajedrez. A los 16 minutos del segundo tiempo, Giampaoli calculó mal, no pudo despegar, Cetré arpovecho, ganó en velocidad, desbordó y envió un centro fuerte al corazón del área. Allí, Palacios aprovechó la desatención defensiva y empujó la pelota a la red con un toque sutil.

El gol no solo rompió el cero: desequilibró el ánimo del local. Gimnasia respondió con urgencia, movió el banco buscando oxígeno ofensivo, pero ya no logró hilvanar ideas claras. Estudiantes se cerró bien, resistió con su defensa firme y su arquero seguro, y apagó las embestidas hasta el final.

De este modo, Estudiantes no solo avanzó a la final del torneo —donde se enfrentará a Racing Club—: además reforzó la supremacía histórica sobre su clásico rival. Gimnasia ganó un clásico de los últimos 22 disputados. No hubo justicia deportiva que iguale la diferencia, ni un día de gloria que le alcance a Gimnasia. Esta tarde, el Bosque volvió a rendirse ante “el León”.