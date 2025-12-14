CLÁSICO PLATENSE | Zaniratto, tras la caída: “La semifinal se nos escapó por un detalle”

La derrota en el clásico dejó heridas abiertas en el Bosque. Gimnasia quedó afuera del Torneo Clausura en manos de su eterno rival y, apenas terminada la semifinal, Fernando Zaniratto dio la cara ante los medios con un mensaje claro: asumir el golpe, aprender y seguir.

Sin excusas, el entrenador remarcó que el encuentro fue cerrado y que la diferencia estuvo en la eficacia del Pincha. “Fue un duelo parejo y ellos aprovecharon su oportunidad”, expresó el DT, quien remarcó que su equipo no logró generar situaciones netas frente al arco rival pese a intentar sostener el mismo plan de juego que lo llevó hasta esta instancia.

El interino, que suena con fuerza para continuar en 2026 como técnico principal del Lobo, remarcó que los errores serán trabajados “puertas adentro” y que la eliminación no borra lo bueno realizado en las últimas fechas. Además, se refirió al paro que protagonizó el plantel durante la semana y despejó dudas: aseguró que la medida “no influyó” en el desarrollo del partido y que los futbolistas llegaron “en condiciones” desde lo físico y lo anímico.

Antes de retirarse, Zaniratto dejó un mensaje al público tripero: dijo entender el fastidio, pero pidió no perder de vista el crecimiento mostrado en el tramo final del torneo.