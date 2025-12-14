LA PLATA | Un joven de 25 años murió tras impactar en moto contra un auto

Un joven de 25 años perdió la vida en un grave accidente vial registrado en la localidad platense de Altos de San Lorenzo. El hecho se produjo durante la noche del domingo, cuando la moto en la que circulaba la víctima colisionó violentamente contra un automóvil en una de las arterias del barrio.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista manejaba una Honda Titán cuando impactó de frente contra un Ford Fiesta, lo que provocó que saliera despedido varios metros y sufriera lesiones de extrema gravedad. Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato al 911, lo que derivó en la llegada de patrulleros y de una ambulancia del SAME.

Al arribar, los profesionales de la salud intentaron asistir al joven, pero constataron que ya no presentaba signos vitales debido a la magnitud de las heridas. La zona quedó rápidamente acordonada para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno, que abrió una causa caratulada como “homicidio culposo” y ordenó diversas pericias para esclarecer la mecánica del choque. También se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos y al conductor del vehículo involucrado.