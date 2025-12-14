LLA Misiones confirmó que apoyará al candidato de Rovira para presidir la Legislatura

En una señal política de fuerte impacto institucional, La Libertad Avanza Misiones confirmó que votará a Sebastián Macías, el dirigente propuesto por el espacio de Carlos Rovira, para la presidencia de la Cámara de Representantes. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el hotel Julio César de Posadas, donde la dirigencia libertaria apareció unificada y con un mensaje centrado en “respetar el mandato de las urnas”.

El presidente de LLA Misiones, Adrián Nuñez, fue el encargado de comunicar la postura del espacio. Acompañado por los diputados nacionales electos Diego Hartfield y Maura Gruber, y por la diputada provincial electa Samantha Stekler, sostuvo que la fuerza no impulsará candidatos propios para la presidencia del cuerpo, pero sí competirá por la vicepresidencia primera.

“La presidencia corresponde a la fuerza que ganó las elecciones. Es un principio republicano que debe respetarse”, afirmó Nuñez, al justificar el acompañamiento a Macías, quien se impuso en los comicios provinciales del 8 de junio. El dirigente comparó la situación con la del Congreso nacional, donde la presidencia de Diputados quedó para Martín Menem tras el triunfo de La Libertad Avanza a nivel país.

Además, Nuñez adelantó que el bloque que asumirá el miércoles solicitará la convocatoria a sesiones extraordinarias para el verano. No obstante, aclaró que su realización dependerá del consenso con otras fuerzas políticas.

Un pronunciamiento político en clave local

Durante la conferencia también se difundió un documento interno trabajado junto a legisladores y concejales electos, con la mira puesta en el 10 de diciembre. En él, LLA Misiones exige a todos los espacios con representación parlamentaria “cumplir con el mandato popular” expresado en las urnas.

El texto, leído por Nuñez, remarca que la Libertad Avanza quedó posicionada como la segunda fuerza de la provincia y que el escenario político se reordenó entre quienes apoyan y quienes rechazan el proyecto nacional del presidente Javier Milei.

“Somos el único movimiento político que defiende las ideas del Presidente en Misiones”, sostuvo Nuñez. También afirmó que el espacio representa “la oposición real al Frente Renovador y al sistema político provincial que se manifestó contra Milei”.

El documento reafirma los ejes ideológicos del espacio: “Estado mínimo, menos impuestos, más libertad y menos trabas para el desarrollo productivo”, en línea con el discurso nacional libertario.

Con un mensaje de alineamiento interno y respaldo al gobierno nacional, LLA Misiones busca así consolidar su posición en la Legislatura y marcar el rumbo político de su debut institucional el próximo miércoles.