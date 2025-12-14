Dos jóvenes murieron tras un violento choque en La Plata

La madrugada feriada volvió a teñirse de tragedia en el Gran La Plata. En un cruce de la siempre transitada Ruta 36, donde el movimiento nunca se detiene del todo, dos jóvenes perdieron la vida en un accidente que revela, una vez más, la combinación letal de velocidad, vulnerabilidad y rutas que parecen atrapadas en un ciclo de siniestros cada vez más graves. Eran las 5.10 cuando la central del 911 recibió el aviso de un impacto fuerte en las inmediaciones de la calle 425, en Arturo Seguí. El llamado, breve y urgente, anticipaba una escena que terminaría siendo desesperante.

La dotación de bomberos voluntarios de El Peligro, encabezada por la ayudante mayor Micaela López Fariña, llegó primero. El personal se encontró con un panorama marcado por restos de metal, un silencio extraño y una moto irreconocible. Los jóvenes que la conducían habían chocado de lleno contra un auto y salieron despedidos varios metros, lo que produjo heridas incompatibles con la vida. Aun así, los bomberos iniciaron maniobras de RCP en un intento de revertir lo irreversible, hasta que el SAME confirmó oficialmente el fallecimiento.

El fuego hizo lo suyo: la moto terminó consumida por las llamas, reducida a una estructura negra y retorcida que apenas permitía reconocer su forma. El auto involucrado exhibía daños severos en todo su frente, testimonio mudo de un impacto que sucedió en cuestión de segundos pero cuyas consecuencias se extenderán durante meses.

Mientras se realizaban las primeras tareas en el lugar, la Justicia caratuló el hecho como “doble homicidio culposo” y ordenó peritajes para determinar cómo se desencadenó exactamente el choque. Velocidad, visibilidad, imprudencia, fallas mecánicas o una combinación de todas estas variables forman parte de la investigación que intentará reconstruir una madrugada que terminó en tragedia.

Pero lo ocurrido no es un episodio aislado. Es, en cambio, una pieza más de un año que golpea con números que estremecen. En 2025 ya murieron 79 personas en siniestros viales en el Gran La Plata, superando por amplio margen a las 57 de todo el año anterior. La seguidilla de muertes incluye casos recientes en diagonal 73, Abasto y Altos de San Lorenzo, configurando un escenario que muestra un sistema vial en crisis y una sociedad que no logra frenar su propia estadística más dolorosa.

Este nuevo accidente expone, una vez más, que la madrugada no es sinónimo de calma: es un territorio donde cada curva puede convertirse en una frontera incierta entre la vida y la muerte. Y donde cada minuto de respuesta de los equipos de emergencia puede marcar una diferencia, aun cuando, como en este caso, la tragedia ya estaba sellada.