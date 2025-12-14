La cuenta regresiva ya arrancó: últimos días para sumarte a la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata transita un período decisivo: la última semana de inscripción al ciclo lectivo 2026, un tramo final que concentra tensiones, dudas y expectativas entre miles de jóvenes que desean incorporarse a alguna de sus 17 facultades. Más que un trámite administrativo, el proceso se transformó en un filtro que exige precisión documental, responsabilidad jurídica y cumplimiento estricto de plazos.

En esta etapa final, la UNLP reitera un punto que se convirtió en el eje más sensible del proceso: cada aspirante debe inscribirse a una sola carrera, y exclusivamente para estudiar en esta casa de estudios. La solicitud tiene carácter de declaración jurada, lo que significa que cualquier inscripción simultánea en otra universidad o programa académico implica la inhabilitación automática. La institución busca así ordenar el flujo de ingresantes, evitar superposiciones y garantizar que cada vacante se asigne de manera transparente.

A su vez, el trámite se realiza íntegramente a través de las plataformas digitales de cada facultad, un sistema pensado para agilizar la gestión, pero que también obliga a los aspirantes a resolver, sin margen de error, la carga de toda la documentación obligatoria. Entre los requisitos principales se encuentran la foto del DNI o pasaporte, una imagen del rostro, y el certificado de estudios secundarios, ya sea finalizado o en carácter provisorio. En el caso de quienes estudiaron en el exterior, el recorrido burocrático se vuelve más extenso: deben presentar títulos legalizados o apostillados, con traducción oficial si el documento no está en español.

A su vez, quienes no tengan al español como lengua materna deberán acreditar su dominio mediante certificaciones oficiales como el CELU o el CertEA, un paso indispensable para garantizar el acceso a los contenidos académicos.

El calendario también juega un papel determinante. Toda la documentación debe presentarse antes del viernes 12 de diciembre, sin excepción. La UNLP dejó abierta la posibilidad de que algunas facultades establezcan prórrogas o vías alternativas de comunicación, pero la regla general es clara: sin documentación completa, no habrá inscripción válida. El sistema prevé además un segundo control clave: para ingresar formalmente en 2026, cada estudiante deberá haber finalizado el nivel secundario antes del 30 de junio, entregando los certificados definitivos hasta el 10 de julio.

Este doble filtro —digital y presencial— busca asegurar que quienes comiencen sus estudios cuenten con todas las acreditaciones necesarias. La universidad advierte incluso que no se podrá rendir exámenes ni promocionar materias mientras no esté presentada la certificación final o provisoria correspondiente.

En un escenario educativo cada vez más competitivo, la UNLP transforma su inscripción en un proceso que no solo organiza la demanda, sino que también plantea una mayor responsabilidad administrativa de los futuros estudiantes. Con requisitos más estrictos y un marco legal más definido, esta última semana se convierte en un examen previo al examen académico: el de cumplir con un proceso que, en muchos casos, marca el inicio de un proyecto de vida.