La “broma” de Castello a Mayra Mendoza que le terminó saliendo mal

El intento de chicana política del legislador libertario Guillermo Castello terminó convirtiéndose en un inesperado traspié. El diputado bonaerense de La Libertad Avanza publicó en sus redes sociales imágenes del despacho que debía ceder a Mayra Mendoza, recientemente incorporada a la Cámara, y aseguró —en tono burlón— que lo había dejado “a nuevo” con una generosa mano de pintura. El detalle que cambió todo: eligió el violeta.

La intención inicial parecía clara. Castello buscó mostrar una ironía al entregar el espacio en un color poco habitual y llamativo. Sin embargo, la jugada pegó la vuelta cuando usuarios le recordaron que el violeta no solo no incomoda a la dirigente kirchnerista, sino que es justamente el color institucional que identifica a la gestión de Quilmes desde 2019, cuando Mendoza asumió como intendenta. El gesto, pensado como provocación, terminó reforzando simbólicamente aquello que Castello quería cuestionar.

En plataformas como X, las repercusiones no tardaron en multiplicarse. Entre los seguidores libertarios hubo quienes celebraron la ocurrencia, aunque otros marcaron que la estrategia fue un error que incluso podría leerse como una torpe concesión visual a la referente de La Cámpora.

Desde el entorno de Mendoza eligieron no responder públicamente, aunque subrayaron que el color violeta es parte de su identidad de gobierno desde hace años.

Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones.

Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura.

Quedó bien, no? pic.twitter.com/h9lKcFNj4n — Guillermo Castello (@grcastello) December 8, 2025

Dice Mayra que muchas gracias, desde el 2019 lo usa en en municipio de Quilmes. pic.twitter.com/W6mex6mob9 — Diego 🇦🇷 (@Diegonzalez1887) December 8, 2025

El episodio vuelve a poner en escena la tensión entre los bloques de La Libertad Avanza y Unión por la Patria, justo en un momento marcado por la renovación de bancas y las disputas por espacios dentro de la Legislatura bonaerense. Una broma que, lejos de incomodar a su destinataria, terminó exhibiendo las contradicciones dentro del juego político provincial.