“Ya estamos cansados, no hacen nada”: siguen robando los techos solares de autos en Los Hornos | VIDEO

El barrio de Los Hornos, en la zona de 155 y 63, volvió a quedar en el centro de la escena luego de un nuevo episodio delictivo ocurrido cerca de las 5:50 de la madrugada, cuando dos ladrones concretaron un robo en apenas dos minutos y escaparon sin dejar rastro.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad privadas, que muestran con claridad la secuencia delictiva. Sin embargo, pese a la contundencia de las imágenes, no se acercó ningún móvil policial al lugar y el propietario optó por no realizar la denuncia.

“Siempre es lo mismo con la inseguridad y varios vecinos ya están cansados. Prefieren ni siquiera hacerlo”, explicó la víctima en diálogo con este medio .

La decisión de no acudir a la comisaría no es un caso aislado: habitantes de la zona vienen manifestando un marcado descreimiento en la capacidad de respuesta institucional.

El afectado intenta ahora recolectar más material fílmico del entorno para identificar mejor a los autores del hecho. “Los videos están clarísimos, pero sé que no van a hacer nada. Me iban a dar más cámaras para ver si puedo localizarlo mejor”, agregó.

Mientras no hay registro oficial de un incremento reciente de denuncias, los vecinos sostienen que el robo de autopartes y ataques de oportunidad vienen ocurriendo con mayor frecuencia en los últimos días, aunque muchos de ellos no llegan a formalizarse, alimentando un fenómeno de invisibilización que agrava la percepción de desprotección.