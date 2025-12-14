Megaoperativo sacude a la AFA y a clubes: la Justicia profundiza la trama financiera detrás de Sur Finanzas

La Justicia Federal desplegó este martes un megaoperativo que marca un antes y un después en las investigaciones sobre el financiamiento del fútbol argentino. Desde la madrugada, se realizaron 33 allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y una amplia lista de clubes de distintas categorías, en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas PSP S.A. por presunto lavado de activos.

Las medidas fueron ordenadas por el juez Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, e incluyeron el secuestro de documentación contable, dispositivos electrónicos y la apertura del secreto fiscal de los principales investigados.

Dónde se realizaron los allanamientos

Los operativos, coordinados por la Superintendencia de Investigaciones Federales y la DGI, se ejecutaron desde las 4 de la madrugada en diferentes puntos del Área Metropolitana. Entre los lugares inspeccionados figuran:

Sede central de AFA

Predio de Ezeiza

Superliga Argentina

San Lorenzo , Racing , Independiente , Excursionistas

Instituciones del sur del Conurbano: Banfield , Temperley , Los Andes , Lanús , Estrella del Sur , Brown de Adrogué , San Martín de Burzaco , Tristán Suárez , Claypole

Platense, Morón, Barracas Central, Acassuso, El Porvenir, Victoriano Arenas

El despliegue masivo evidenció la amplitud de la red bajo la lupa judicial.

Comunicado de Racing y su ligación actual con Sur Finanzas

La hipótesis que investiga la Justicia

Los investigadores buscan determinar si existió un circuito de operaciones financieras entre Sur Finanzas, la AFA y diversos clubes, que habría servido para canalizar fondos de origen ilícito hacia estructuras formales del deporte profesional. Según la fiscalía, este mecanismo pudo haber funcionado como una vía de “blanqueo” utilizando contratos, préstamos y fideicomisos sin respaldo real.

El expediente busca determinar si existió un esquema mediante el cual Sur Finanzas actuaba como intermediaria entre clubes y la AFA para mover fondos por fuera de los canales tradicionales. La sospecha: operaciones que habrían servido para blanquear dinero bajo el paraguas del fútbol profesional.

En ese sentido, fuentes judiciales señalan que Independiente mantiene una deuda significativa con Sur Finanzas y que el monto sería mayor a los 30 millones declarados.

COMUNICADO DEL CLUB ATLÉTICO LOS ANDES

El Club Atlético Los Andes informa a sus socios, simpatizantes y a la comunidad en general que, en el día de la fecha, hemos recibido un requerimiento judicial de documentación relacionada con el convenio de sponsoreo suscripto con Sur Finanzas. Sur Finanzas integra el grupo de… pic.twitter.com/Q25D8I9tUU — Club Los Andes (@clublosandes) December 9, 2025

Banfield, en el centro de la escena

El origen del caso se remonta al Club Atlético Banfield, donde se investiga un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A. a la institución, que nunca habría sido devuelto. La Justicia sospecha que esta operatoria formó parte del presunto esquema de lavado.

La fiscalía señala que habrían intervenido entidades como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y distintas personas vinculadas a la dirigencia del club, todas bajo análisis por su relación con la financiera investigada.

Sociedades, fideicomisos y pagos electrónicos

El dictamen de Cecilia Incardona apunta a una estructura que habría utilizado herramientas financieras —como fideicomisos, sistemas de pago electrónicos y movimientos triangulados— para ocultar el origen del dinero. La búsqueda de documentación digital y soportes electrónicos fue clave en los allanamientos.

Días atrás, Ariel Vallejo se presentó de manera voluntaria ante el juzgado y entregó su teléfono celular, que será peritado para detectar posibles comunicaciones o registros vinculados a las maniobras sospechadas.



En paralelo, otra investigación impulsada por la organización ARCA también apunta a Sur Finanzas. Ese expediente, en manos del juez Federico Villena, podría unificarse con el caso principal. La decisión final quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, instancia que definirá si ambos procesos avanzan de manera conjunta.



Un golpe a las zonas grises del fútbol argentino

El megaoperativo vuelve a poner sobre la mesa las opacidades históricas del financiamiento en el fútbol argentino: clubes endeudados, intermediarios financieros y estructuras jurídicas utilizadas para mover millones sin controles estrictos. Con la evidencia recolectada, la Justicia se prepara para avanzar sobre uno de los entramados más sensibles del deporte nacional, cuyas derivaciones institucionales y políticas recién empiezan a asomar.