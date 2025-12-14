Piedra libre para la Tuberculosis en institutos de menores de Kicillof: un chico y dos maestros, graves

En el enorme predio del centro de contención de menores peligrosos denominado "Villa Nueva Esperanza", ubidcado en la avenida 520 y calle 226 de la localidad platense de Abasto, muy cerca de la ruta 2, se ubican cinco institutos de menores cerrados y de alta seguridad: el Castillito, el Copa, el Francisco Legarra, el Eva Perón y el Carlos Ibarra.

Esos institutos que son verdaderas cárceles para menores, donde los chicos que han cometido delitos peligrosos cumplen sus penas privativas de libertad. Las condiciones de detención en los cinco institutos penales son espantosas, según pudieron determinar por lo menos tres fuentes con acceso permanente a esos lugares.

En los 5 institutos de Villa Nueva Esperanza "reinan los maltratos, los abusos, la mugre, las ratas y los focos infecciosos".

Tan duras y medievales parecen tanto las edificaciones como la mayoría de los celadores y especialmente las autoridades responsables del área, así como las bajísimas referencias de limpieza, salud y cuidado de los derechos humanos básicos, que en uno de esos enclaves penales, el Instituto Carlos Ibarra se registra un menor y dos guardias (maestros) con tuberculosis.

La enfermedad, muy poco frecuente en nuestro país, aunque no erradicada, casi no presenta casos activos en el AMBA y mucho menos en La Plata. Entonces, este caso desató un fuertísimo cuestionamiento a las autoridades de Minoridad bonaerense, bajo la órbita del ministro Andrés "Cuervo" Larroque, que decidieron esconder el caso.

Por eso, no extrañó puertas adentro del Instituto Carlos Ibarra primero y de todo el complejo "Villa Nueva Esperanza" después, que se hayan contagiado dos empleados de Minoridad que se encuentran internados en un nosocomio platense de alta especialización en enfermedades infecciosas respiratorias severas, en estado muy crítico y con riesgo de vida.

Las autoridades provinciales del área de Minoridad esconden tanto el caso del chico infectado, que ahora está fuera de peligro y afronta la última parte de su enfermadad en una sala donde duerme con otros muchos pibes, sino también el contagio y la precariedad del estado de salud de los asistentes de minoridad (denominados "Maestros") que cumplen la función de guardias de seguridad en el lugar.

¿Qué es y cómo se trata la tuberculosis?

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa bacteriana, causada por Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones pero puede dañar otros órganos (riñones, columna, cerebro) y se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Se presenta como infección latente (inactiva) o enfermedad activa (con síntomas como tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso) y es curable y prevenible con tratamiento antibiótico prolongado, siendo crucial completar los 6 meses de medicación para evitar resistencia bacteriana.

Causas y transmisión

Causa: La bacteria Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch).

La bacteria Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch). Transmisión: Por el aire, al inhalar gotitas liberadas por una persona enferma al toser, estornudar, hablar o cantar.

Por el aire, al inhalar gotitas liberadas por una persona enferma al toser, estornudar, hablar o cantar. Riesgo: Mayor en personas con sistemas inmunitarios debilitados (VIH/SIDA), hacinamiento, o viajes a zonas de alta prevalencia.

Síntomas comunes (TB Activa)

Dolor en el pecho.

Debilidad, cansancio extremo.

Pérdida de peso y apetito.

Fiebre y sudores nocturnos.

Tos persistente (más de 2 semanas).

Tipos

Infección latente: La bacteria vive en el cuerpo sin causar enfermedad ni contagio.

Enfermedad activa: La bacteria causa síntomas y puede transmitirse.

TB pulmonar: Afecta los pulmones, más contagiosa.

TB extrapulmonar: Afecta otros órganos (riñones, huesos, cerebro).

Diagnóstico y tratamiento

Diagnóstico: Clínico y bacteriológico (baciloscopía, cultivo).

Tratamiento: Combinación de antibióticos por al menos 6 meses. ¡Es vital completar el tratamiento!.

Resistencia a medicamentos (TB-MDR): Bacterias que no responden a tratamientos comunes, requieren terapias más largas y complejas.

Prevención

Completar el tratamiento para curarse y dejar de contagiar.

Vacunación (BCG) en algunos países (prevención en niños).

Evitar el hacinamiento y mejorar condiciones de vida.

La vacuna BCG

A pesar de que la vacuna BCG previene las formas más graves y el tratamiento es gratuito y efectivo, la falta de diagnóstico tardío, los problemas socioeconómicos y la falta de acceso a la salud contribuyen a la persistencia y crecimiento de la enfermedad en el país.

Factores socioeconómicos: La tuberculosis está fuertemente asociada a condiciones de pobreza, precariedad ambiental y baja escolaridad, lo que dificulta su erradicación.

Regiones más afectadas: Algunas provincias como Salta, Jujuy, Formosa y Chaco concentran una alta proporción de los casos y muertes, con tasas que duplican el promedio nacional.

Diagnóstico y tratamiento: La confusión de los síntomas con otras patologías, el diagnóstico tardío y el hecho de que la enfermedad afecta mayormente a poblaciones vulnerables, dificultan la tarea. Si bien existe tratamiento y los medicamentos son gratuitos, es fundamental cumplirlo de forma completa (aproximadamente seis meses) para que sea efectivo y se evite la transmisión.