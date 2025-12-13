Una fiesta inolvidable en el Club Platense de la mano de Nehuen Producciones

El sábado 6 de diciembre, el Club Platense fue escenario de una inolvidable entrega de trofeos que se transformó en una verdadera fiesta llena de música y baile. Nehuen Producciones fue la encargada de llevar la alegría y el entretenimiento, presentando destacados artistas de su staff:

Ulises Bueno , cuyos clásicos resonaron con fuerza gracias a la interpretación de Pitu .

Rodrigo “El Potro” Cordobés, homenajeado de la mano de Hernán Scarsini, quien interpretó los temas que convirtieron al Potro en una leyenda del cuarteto.

Además, Karina Crucet se lució en el escenario con su potente voz, deleitando al público con su repertorio. También dijo presente Nahuel Cardozo (hijo de Daniel Cardozo), aportando su talento como cantante.

El anfitrión de la noche fue Walter “El Chino” Maradona, quien marcó el ritmo de toda la celebración.

El evento inició a las 21 hs .

La fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada, con una pista de baile imparable, risas, emociones y mucha energía que hicieron de la velada una noche inolvidable.

Gracias a Nehuen Producciones, la jornada quedó grabada en la memoria de todos los presentes.