DÍA DEL HINCHA | Gimnasia invita a todos los triperos a donar sangre azul en el bosque

Con el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad tripera, Gimnasia y Esgrima La Plata celebrará el Día del Hincha con una acción ya instalada en el calendario: la colecta de sangre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

La actividad tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre, de 8.30 a 12.30, en el Salón Decano, donde se acondicionará el espacio para recibir a todos los voluntarios que quieran sumarse.

Año tras año, la propuesta se convierte en una oportunidad para que la familia albiazul demuestre su compromiso más allá de la pelota.

No se trata solo de acercarse al Bosque, sino de hacerlo para extender una mano a quienes lo necesitan, reafirmando la identidad solidaria del club.

La jornada contará con la participación de profesionales de la salud encargados de orientar, asistir y garantizar que el procedimiento se realice de manera segura. El uso de materiales estériles y descartables será clave en un entorno preparado especialmente para los donantes.

Podrán participar todas las personas de 16 a 65 años, que pesen más de 50 kilos, estén en buen estado de salud, hayan desayunado previamente y presenten DNI o documento que acredite identidad. Requisitos simples para un gesto que puede marcar la diferencia en la vida de otros.

En un día que suele estar cargado de pasión, banderas y recuerdos, el Lobo eligió sumar una causa que late fuerte: donar sangre para multiplicar vidas. Una forma distinta —y profundamente humana— de festejar ser hincha.