Nuevo acuerdo mercantil: ¿Cómo quedan los sueldos?

Si sos mercantil o tenés alguien cercano laburando en el sector, seguro ya escuchaste que se cerró un nuevo tramo de las negociaciones salariales. Pero lo que casi nadie explica claro —y es lo que más intriga genera— es cómo impactan estas sumas fijas, cómo se combinan con aumentos previos y qué puede pasar en marzo de 2026. Y ahí está lo que muchos quieren saber.

Un refuerzo mensual que sostiene el bolsillo hasta marzo de 2026

El acuerdo que firmaron las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) trae una pieza clave: Una suma fija no remunerativa de $60.000, que se paga en diciembre, enero, febrero y marzo. Cada mensualidad se extingue cuando se paga, excepto la de marzo 2026, que se suma al básico desde abril.

A esto se le suma la continuidad del extra no remunerativo de $40.000 firmado en junio de 2025. Resultado: $100.000 mensuales en sumas no remunerativas hasta marzo de 2026 para todos los empleados encuadrados en el convenio. Es un esquema pensado para dar aire en un contexto económico inestable, sin ponerle presión directa a los aportes patronales.

La clave que define todo: la revisión de marzo de 2026

En marzo de 2026, FAECyS y las cámaras vuelven a sentarse a la mesa para revisar:

inflación,

situación económica,

poder adquisitivo real de los salarios.

Esa instancia puede reabrir o modificar la paritaria. Y por eso muchos en el sector están con la mirada puesta ahí. El acuerdo necesita ser homologado por la Secretaría de Trabajo.

Dato importante:

Lo firmado no condiciona las negociaciones de Río Grande .

. Una vez homologado, el convenio funciona como piso salarial para todo el país.

Un plus especial para trabajadores de supermercados

FAECyS también confirmó un beneficio particular para el personal de grandes cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día.

En diciembre de 2025 cobrarán un bono extraordinario de $170.000, acordado directamente con esas empresas.

Según el sindicato, es una ayuda pensada para enfrentar un fin de año difícil.

Así quedan los básicos en diciembre

Para quienes están dentro del Convenio 130/75, diciembre llega con:

el aumento final del 1% de la paritaria anual,

los $60.000 no remunerativos.



Maestranza

A: $1.095.795

B: $1.098.852

C: $1.109.560

Administrativos

A: $1.107.268

B: $1.111.860

C: $1.116.448

D: $1.130.218

E: $1.141.690

F: $1.158.519

Cajeros

A: $1.111.091

B: $1.116.448

C: $1.123.333

Auxiliares Generales

A: $1.111.091

B: $1.118.740

C: $1.143.985

Auxiliares Especiales

A: $1.120.274

B: $1.134.041

Vendedores

A: $1.111.091

B: $1.134.044

C: $1.141.690

D: $1.158.519

Entre sumas fijas, un bono extraordinario para el supermercadismo y una revisión estratégica en 2026, la paritaria mercantil vuelve a marcar el ritmo salarial de uno de los sectores más grandes del país. Y lo más importante todavía está abierto: cómo seguirá el escenario económico cuando llegue esa revisión que todos esperan.