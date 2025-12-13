Estudiantes recupera a Carrillo, un goleador clave para la gran final contra Racing

El final del Torneo Clausura promete una carga emocional extra para Estudiantes. No solo porque volverá a cruzarse con Racing en un escenario decisivo, sino porque el plantel recupera a un nombre que había quedado en pausa en el tramo más caliente del campeonato.

Guido Carrillo, después de un castigo que generó debate dentro y fuera del club, regresa para ponerse a disposición de Eduardo Domínguez en la semana más determinante del semestre.

La historia del retorno no es menor. A comienzos de noviembre, una acción desafortunada en la visita a Tigre terminó por cambiarle el eje al delantero: el Tribunal de Disciplina de la AFA consideró que el codazo a Joaquín Laso ameritaba una sanción de cuatro partidos, una vara inusualmente alta para el fútbol argentino.

Ese fallo dejó al goleador al margen de compromisos cruciales, entre ellos el cierre de la fase regular y todos los cruces eliminatorios que Estudiantes debió afrontar para meterse en la final.

Aun así, lejos de desconectarse, Guido Carrillo mantuvo un ritmo de trabajo exigente durante su inactividad competitiva. El cuerpo técnico lo siguió de cerca y evaluó cada estímulo físico para que, si el equipo llegaba a la definición, pudiera estar disponible sin retrasos en su preparación.

Ese escenario finalmente se cumplió, y el atacante volvió a la dinámica grupal con la naturalidad de quien conoce el oficio y el vestuario.

A dos días del viaje a Santiago del Estero, la ecuación empieza a inclinarse. El delantero está pleno desde lo físico y lo futbolístico, y en City Bell reconocen que su presencia en el once inicial es una posibilidad concreta.

En caso de que Domínguez se incline por su regreso desde el arranque, el que saldría del equipo sería Lucas Alario, pieza que ocupó su lugar durante toda la sanción y que cumplió un rol clave, aunque ahora podría ceder la titularidad.

El cuerpo técnico mantendrá la cautela habitual: entrenamientos miércoles, jueves y viernes por la mañana, análisis pormenorizado de cada carga física y recién entonces la decisión final.

El plantel emprenderá por la tarde del viernes el viaje al Estadio Madre de Ciudades, donde se alojará en el Hotel Hilton y empezará a vivir el clima definitivo de una final que vuelve a tener a Estudiantes como protagonista.

Con el regreso de Guido Carrillo, la final suma un condimento narrativo que permitirá seguir de cerca cómo impacta su vuelta en la idea ofensiva. Después de un mes sin competir, el goleador tiene frente a sí la posibilidad de reescribir su cierre de año en la instancia más valiosa del torneo.