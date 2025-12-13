ENSENADA | Asumieron los nuevos concejales para el período 2025-2029 en el HCD | VIDEO

En el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Ensenada se llevó adelante la jura de los concejales electos que ocuparán sus bancas en el período legislativo 2025-2029, en una jornada que marcó el inicio de una nueva etapa política en el distrito.

El acto contó con la presencia del intendente Mario Secco, la ex diputada provincial Susana González, el secretario de Seguridad de Ensenada Martín Slobodian, la presidenta del HCD de Berisso Aldana Iovanovich, el concejal de dicha ciudad Juan Ignacio Mincarelli, y autoridades municipales locales, junto a familiares y amigos de los ediles.

Juraron por Fuerza Patria / Interbloque Chequista: Teresita Oropesa, Ornella Grilli, Andrea Giudice, Jonathan Da Cruz, Paulo Ibáñez, Candela D'Amato y Gerardo Presti.



Las recientes asumidas se suman a: Luis Blasetti, Nicolás Secco, Agustín Pardo, Lalo Vallejos, Rocío Di Basteano, Silvina Nardini.











Por La Libertad Avanza lo hicieron Sergio Pesado y Candela Uccello. Estos últimos se unen al bloque libertario, quien ya era integrante; Agustina Caparros.



Mientras Claudia Romero y Daniel Romero conforman un bloque denominado Unión Vecinal Ensenadense



Durante la sesión se ratificó por unanimidad la continuidad de Luis Blasetti como presidente del HCD, mientras que Agustina Pardo y Nicolás Secco fueron designados como vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente. En tanto, Maira Beltrami se desempeñará como secretaria del cuerpo.





