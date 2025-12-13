Deportes | 10 Dec
Liga Profesional 2026
Zonas, clásicos e interzonales: así quedó armado el nuevo torneo y la polémica por Boca y River
El sorteo dejó zonas, clásicos y cruces interzonales definidos, pero también una fuerte controversia por el calendario de Boca y River. Cómo se repartieron los grandes, cuáles serán los duelos imperdibles y cómo se jugará la temporada 2026.
El sorteo de la Liga Profesional 2026 dejó conformados los dos grupos de 15 equipos y encendió el debate por el reparto de clásicos e interzonales. El foco quedó puesto en la diferencia entre Boca y River, ya que el Xeneize deberá afrontar un recorrido con rivales de mayor peso en comparación con el Millonario.
La organización determinó que cada gran clásico estará dividido entre ambas zonas y habrá un cruce asegurado por fecha. En ese marco, se confirmaron las 15 parejas tradicionales que, obligatoriamente, se verán las caras durante el torneo: Boca–River, Independiente–Racing, Huracán–San Lorenzo, Newell’s–Rosario Central, Banfield–Lanús, Tigre–Vélez, Argentinos–Platense, Sarmiento–Unión, Belgrano–Talleres, Estudiantes–Gimnasia (LP), Estudiantes (RC)–Instituto, Atlético Tucumán–Central Córdoba, Aldosivi–Defensa y Justicia, Barracas Central–Deportivo Riestra y Gimnasia (Mendoza)–Independiente Rivadavia.
A partir de esa separación, surge la controversia: mientras en la Zona A quedaron Boca, Independiente y San Lorenzo, en la Zona B solo se encuentra Racing como gran adversario de River. El Superclásico también está garantizado, pero la discusión se activó al momento de asignar los interzonales. Allí, Boca recibió como cruce adicional a Racing, sumando un grande más en su calendario. En cambio, River se medirá ante Vélez, un rival exigente pero sin el plus de clásico directo.
ZONAS DEFINIDAS
Zona A:
Boca – Defensa y Justicia – Vélez – Deportivo Riestra – Lanús – Talleres – Instituto – Estudiantes (LP) – Platense – Gimnasia de Mendoza – San Lorenzo – Independiente – Newell’s – Unión – Central Córdoba
Zona B:
River – Atlético Tucumán – Aldosivi – Barracas Central – Gimnasia (LP) – Estudiantes de Río Cuarto – Banfield – Argentinos Juniors – Racing – Rosario Central – Huracán – Independiente Rivadavia – Belgrano – Sarmiento – Tigre
Interzonales confirmados
-
Vélez vs. River
-
Barracas Central vs. Platense
-
Talleres vs. Rosario Central
-
Sarmiento vs. Estudiantes (LP)
-
Defensa y Justicia vs. Belgrano
-
Argentinos vs. Lanús
-
Boca vs. Racing
-
Independiente Rivadavia vs. Independiente
-
Unión vs. Aldosivi
-
Atlético Tucumán vs. Instituto
-
San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
-
Gimnasia (LP) vs. Gimnasia de Mendoza
-
Central Córdoba vs. Tigre
-
Huracán vs. Riestra
-
Newell’s vs. Banfield
Cómo se jugará la temporada
El 2026 tendrá Torneo Apertura previo al Mundial y Torneo Clausura posterior, ambos con una fase regular de 16 fechas más playoffs desde octavos de final. El rendimiento combinado formará la tabla anual, cuyo ganador será reconocido como Campeón de Liga, formato estrenado con Rosario Central como primer “campeón designado”.
El calendario mantendrá el Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional, y sumará una novedad: en mayo se disputará la Recopa, que enfrentará al ganador del Apertura, al del Clausura y al Campeón de Liga.