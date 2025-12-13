Zonas, clásicos e interzonales: así quedó armado el nuevo torneo y la polémica por Boca y River

El sorteo de la Liga Profesional 2026 dejó conformados los dos grupos de 15 equipos y encendió el debate por el reparto de clásicos e interzonales. El foco quedó puesto en la diferencia entre Boca y River, ya que el Xeneize deberá afrontar un recorrido con rivales de mayor peso en comparación con el Millonario.

La organización determinó que cada gran clásico estará dividido entre ambas zonas y habrá un cruce asegurado por fecha. En ese marco, se confirmaron las 15 parejas tradicionales que, obligatoriamente, se verán las caras durante el torneo: Boca–River, Independiente–Racing, Huracán–San Lorenzo, Newell’s–Rosario Central, Banfield–Lanús, Tigre–Vélez, Argentinos–Platense, Sarmiento–Unión, Belgrano–Talleres, Estudiantes–Gimnasia (LP), Estudiantes (RC)–Instituto, Atlético Tucumán–Central Córdoba, Aldosivi–Defensa y Justicia, Barracas Central–Deportivo Riestra y Gimnasia (Mendoza)–Independiente Rivadavia.

A partir de esa separación, surge la controversia: mientras en la Zona A quedaron Boca, Independiente y San Lorenzo, en la Zona B solo se encuentra Racing como gran adversario de River. El Superclásico también está garantizado, pero la discusión se activó al momento de asignar los interzonales. Allí, Boca recibió como cruce adicional a Racing, sumando un grande más en su calendario. En cambio, River se medirá ante Vélez, un rival exigente pero sin el plus de clásico directo.





ZONAS DEFINIDAS

Zona A:

Boca – Defensa y Justicia – Vélez – Deportivo Riestra – Lanús – Talleres – Instituto – Estudiantes (LP) – Platense – Gimnasia de Mendoza – San Lorenzo – Independiente – Newell’s – Unión – Central Córdoba

Zona B:

River – Atlético Tucumán – Aldosivi – Barracas Central – Gimnasia (LP) – Estudiantes de Río Cuarto – Banfield – Argentinos Juniors – Racing – Rosario Central – Huracán – Independiente Rivadavia – Belgrano – Sarmiento – Tigre

Interzonales confirmados

Vélez vs. River

Barracas Central vs. Platense

Talleres vs. Rosario Central

Sarmiento vs. Estudiantes (LP)

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Argentinos vs. Lanús

Boca vs. Racing

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Unión vs. Aldosivi

Atlético Tucumán vs. Instituto

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia (LP) vs. Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba vs. Tigre

Huracán vs. Riestra

Newell’s vs. Banfield

Cómo se jugará la temporada

El 2026 tendrá Torneo Apertura previo al Mundial y Torneo Clausura posterior, ambos con una fase regular de 16 fechas más playoffs desde octavos de final. El rendimiento combinado formará la tabla anual, cuyo ganador será reconocido como Campeón de Liga, formato estrenado con Rosario Central como primer “campeón designado”.

El calendario mantendrá el Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional, y sumará una novedad: en mayo se disputará la Recopa, que enfrentará al ganador del Apertura, al del Clausura y al Campeón de Liga.