LA PLATA | Cristian Vander dejó su banca y volverá a dedicarse de lleno a los telefónicos

La etapa política de Cristian Vander dentro del Concejo Deliberante llegó a su fin con la finalización del período legislativo. Tras varios años como concejal, el dirigente decidió concluir su labor institucional para regresar a la actividad gremial que lo vio construir su trayectoria.

El referente de los trabajadores telefónicos asumirá nuevamente la conducción del sector como dedicación exclusiva, con el objetivo de fortalecer la organización interna y encarar una agenda sindical que, según anticipó, demandará plena atención en los próximos meses. La decisión marca un cierre de ciclo y abre una nueva etapa para el gremio, que recupera a uno de sus principales referentes en funciones permanentes.

Su salida deja vacante un espacio que durante años fue ocupado por un representante del mundo del trabajo, lo que modifica la composición del cuerpo deliberativo. En el plano político, el movimiento genera expectativas sobre cómo se redistribuirán roles y responsabilidades en la bancada que integraba.

Mientras tanto, en el ámbito gremial, el retorno de Vander es interpretado como un gesto de reafirmación hacia los trabajadores telefónicos, que vuelven a contar con su conducción enfocada exclusivamente en las demandas del sector.