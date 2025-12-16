LA PLATA | Alak reconoció a los estudiantes con mejores promedios de UNLP

El intendente de La Plata, Julio Alak volvió a colocar en primer plano a su comunidad universitaria al entregar los tradicionales Premios Joaquín V. González, un reconocimiento que cada año distingue a los estudiantes con los mejores promedios de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Más que una ceremonia, el encuentro se consolidó como una reafirmación del valor social que la educación pública tiene en la región.

El acto contó con la presencia del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y del intendente Julio Alak, acompañados por decanos, autoridades de diferentes unidades académicas y representantes del Concejo Deliberante.

La participación conjunta de la casa de estudios UNLP y la Municipalidad de La Plata reforzó una idea clave: la excelencia académica no es un mérito aislado, sino un capital que impacta directamente en la vida de la ciudad.

A lo largo de la jornada, se puso en relieve el esfuerzo silencioso que sostiene el rendimiento sobresaliente de cada una y cada uno de los homenajeados.

López Armengol, en un mensaje que atravesó la ceremonia, destacó el “esfuerzo, dedicación y compromiso” de los jóvenes premiados, subrayando que su formación no sólo representa una conquista personal, sino también un aporte estratégico al futuro de La Plata y del país.

El reconocimiento anual funciona como una postal de la vitalidad educativa de la UNLP, una institución que desde hace décadas consolida cuadros profesionales con una fuerte impronta social.

En ese sentido, el premio no sólo distingue promedios, sino que refuerza un modo de entender la educación: como una herramienta transformadora que sostiene la movilidad social y alimenta la vida cívica.

En tiempos donde la continuidad de proyectos formativos y el rol de las universidades públicas se discuten con intensidad, la ceremonia adquiere una dimensión adicional.

La Plata reconoce en sus estudiantes a los futuros profesionales que sostendrán el entramado científico, cultural y productivo de la región. Y ese gesto se vuelve un mensaje político y social que trasciende el aula: la excelencia importa, y la educación pública también.