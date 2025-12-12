Gimnasia avanza con un plan para unificar todas sus categorías y fortalecer el proyecto deportivo

Algo importante se está moviendo dentro del fútbol de Gimnasia, pero todavía no terminó de tomar forma. Y si bien desde afuera parece una simple continuidad, por dentro hay un giro que puede cambiar cómo se forman los pibes del club en los próximos años. ¿De qué se trata? Seguí leyendo, porque ahí está la clave.

Un proyecto que quiere unir todas las piezas

El Departamento de Fútbol pretende que Gabriel Perrone siga al frente del proyecto, pero con una misión distinta: integrar a todas las categorías del Lobo, desde los más chicos hasta la Primera. No se trata de cambiar nombres, sino de cambiar la manera en que trabajan.

Con la asunción de la Comisión Directiva de Carlos Anacleto y la presentación de Germán Brunati como Director Deportivo, empezó una etapa de decisiones que no solo afectan al plantel profesional, sino también a juveniles e infantiles. La idea es ordenar, alinear criterios y hacer que cada salto de categoría sea más natural.

¿Qué quiere hacer el club?

Según pudo reconstruirse, el plan no busca modificar cargos, sino el funcionamiento interno. La intención es renovar el vínculo de Perrone, pero dándole un rol más amplio. Un rol que conecte de verdad a infantiles, juveniles, Reserva y Primera.

El objetivo central es simple pero ambicioso: que todos trabajen bajo la misma línea. Que el técnico de infantiles sepa qué pasa en juveniles. Que el de juveniles se coordine con Reserva. Y que todos entiendan cómo trabaja Primera.

Por qué se busca este cambio

La dirigencia detectó que, aunque hubo mejoras en lo estructural, todavía falta fortalecer la comunicación interna. Los cuerpos técnicos de cada categoría vienen trabajando bien, pero muchas veces sin una conexión real entre sí.

Eso generó diferencias en los procesos formativos: métodos distintos, formas distintas, ritmos distintos. Y eso, tarde o temprano, se siente cuando un jugador sube de categoría.

Con un trabajo coordinado, los entrenadores y preparadores físicos compartirían metodologías y planificarían juntos cómo preparar a los pibes en cada etapa. Así, cuando un juvenil llegue a Reserva o a Primera, ya conoce el sistema, los conceptos y el estilo que se pretende.

Un proyecto que apunta al largo plazo

La apuesta es clara: consolidar un modelo que ordene al club desde la base hasta arriba. Un sistema que permita desarrollar jugadores con una identidad definida y que facilite su crecimiento dentro de Gimnasia.

En ese esquema, Gabriel Perrone aparece como figura clave. No solo como entrenador, sino como articulador de un proyecto que quiere que el Lobo deje de depender de “golpes de suerte” y empiece a sostener procesos.

El movimiento todavía no está cerrado, pero el rumbo ya está marcado. Y si este modelo se implementa como planean, podría convertirse en uno de los cambios más importantes del fútbol tripero en los últimos años.