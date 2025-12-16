¿Qué llegan al Concejo y cómo trabajarán los doce nuevos concejales que asumirán en La Plata por cuatro años?

La ciudad de La Plata ingresa en un ciclo político renovado con la asunción de los doce concejales que ocuparán una banca por los próximos cuatro años. El recambio no solo actualiza nombres, sino que recompone la arquitectura de poder dentro del Concejo Deliberante, donde el oficialismo peronista emerge fortalecido tras el desempeño en las elecciones bonaerenses de septiembre.

El resultado de ese comicio —que había otorgado una contundente ventaja a Fuerza Patria (FP)— empieza ahora a adquirir forma institucional dentro del recinto.

El nuevo escenario se construye sobre una paradoja reciente: mientras el peronismo dominó la contienda provincial de septiembre, La Libertad Avanza (LLA) revertiría parcialmente ese impacto en la elección legislativa nacional celebrada semanas después, liderada en la ciudad por Diego Santilli.

Sin embargo, ese segundo episodio electoral no logró modificar la distribución de bancas derivada del primer triunfo, que es el que define la composición del Concejo.

El escrutinio definitivo consolidó una diferencia suficiente para que FP no solo sostuviera sus bancas en juego, sino que sumara dos más, conformando desde hoy un bloque de doce ediles, capaz de inclinar debates, avanzar en ordenanzas clave y consolidar el espacio político del intendente Julio Alak.

No es un dato menor: la presencia ampliada del peronismo instala un nuevo tono en el recinto, con capacidad para fijar agenda y ordenar mayorías.

En paralelo, el crecimiento libertario también deja su marca. Con una performance electoral que les permitió quedarse con cinco de las bancas renovadas, LLA se posiciona como la oposición con mayor volumen, aun si uno de sus ingresantes migrará al PRO.

Ese detalle introduce un matiz relevante: la oposición se diversifica, se fragmenta y deberá negociar internamente para sostener posiciones comunes frente al oficialismo dominante.

La nueva fotografía legislativa queda así repartida en un mapa donde coexisten doce representantes peronistas, siete libertarios, dos del PRO, uno de la UCR, uno de ASAP Nueva Generación y otro de Propuesta Vecinal.

Esta pluralidad anuncia un Concejo dinámico, probablemente más estridente, con proyectos que deberán atravesar pasillos de debate más densos y alianzas menos obvias.

Mientras los once concejales debutantes se preparan para su primer período y un único reelecto continúa su trayectoria, la ciudad observa cómo se reconfigura el espacio desde donde se discuten normativas decisivas para su desarrollo. La política platense abre una nueva página: distinta, más compleja y atravesada por fuerzas que buscan marcar un rumbo propio en los próximos cuatro años.