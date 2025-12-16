LA PLATA | Alak le cambia la cara a la 44: más verde, identidad y un paisaje pensado para durar

La transformación del espacio público vuelve a ponerse en el centro de la escena platense con una intervención que apunta más allá de la estética.

En la tradicional avenida 44, uno de los accesos más transitados de la ciudad, la Municipalidad de La Plata impulsa un proyecto que combina planificación paisajística, restauración ambiental y una mirada de largo alcance sobre el arbolado urbano.

Esta iniciativa no se limita a colocar nuevas plantas: pretende rejerarquizar el ingreso a la capital bonaerense y consolidar un corredor verde que acompañe el movimiento cotidiano de miles de vecinos.

El proyecto avanza sobre la rambla que se extiende entre 131 y el distribuidor de Etcheverry, un tramo que desde hace años evidenciaba desgaste y falta de mantenimiento homogéneo.

Los equipos municipales ejecutan tareas de nivelación del suelo, incorporación de tierra fértil, poda de formación y tutorado, acciones clave para garantizar ejemplares rectos, fuertes y saludables a futuro.

Lejos de ser tareas aisladas, forman parte de un plan que busca devolver vitalidad a un sector que funciona como carta de presentación de la ciudad.

En el corazón del rediseño se encuentra la elección de especies: lapachos rosados (Handroanthus impetiginosus), seleccionados por su resistencia al clima local y por el valor ornamental de su floración, y plantas herbáceas dietes bicolor, que aportan textura, color y adaptabilidad.

La apuesta es construir un paisaje que no solo se vea bien en primavera, sino que conserve estructura y presencia durante todo el año.

La renovación también exige un compromiso ciudadano. Desde el Municipio solicitaron mantener en pie las protecciones de los árboles recién colocados y evitar la disposición de residuos en la rambla, un hábito que deteriora el entorno y frena cualquier avance.

Además, recordaron que reclamos y consultas sobre arbolado urbano pueden gestionarse mediante la línea 147 o en la Dirección de Arbolado Público, ubicada en la Torre Administrativa I.

Con esta intervención, la Comuna no solo busca embellecer una avenida histórica: aspira a reforzar un mensaje sobre el valor del espacio público y la necesidad de preservarlo colectivamente.

La avenida 44, tantas veces atravesada sin detener la mirada, se convierte hoy en un laboratorio de cómo una ciudad puede recuperar identidad a través de su paisaje.