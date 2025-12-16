LA PLATA | Julio Alak y Estela de Carlotto juntos en una jornada histórica para poner los derechos humanos en el centro de la escena

La Plata volvió a poner en el centro de la escena aquello que durante décadas sostuvo a miles de familiares, militantes y sobrevivientes: la memoria como herramienta activa de construcción democrática. En una jornada cargada de símbolos y gestos políticos, el intendente Julio Alak y la histórica presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,

Estela de Carlotto, encabezaron la apertura de la primera Feria del Libro y Editores de Derechos Humanos (FEDHU) y la reinauguración del auditorio principal del Pasaje Dardo Rocha, que desde este fin de semana lleva el nombre de la referente de derechos humanos más reconocida del país.

El evento se desarrolló en un clima donde la emotividad convivió con la voluntad de proyección. La ciudad, atravesada en cada una de sus capas por las huellas del terrorismo de Estado, se reencontró con su propia historia desde un espacio cultural renovado y resignificado.

La FEDHU, instalada en el Pabellón Central del emblemático edificio de calle 50, abrió sus puertas como un punto de encuentro que propone lecturas, debates, talleres, proyecciones y diálogos para recuperar, interpelar y actualizar el legado de Memoria, Verdad y Justicia.

Alak destacó que La Plata fue un territorio profundamente golpeado durante la dictadura y valoró que figuras como Carlotto hayan transformado el dolor personal en una lucha colectiva que trascendió fronteras.

De Carlotto, por su parte, subrayó la persistencia de las Abuelas para sostener la búsqueda de identidad en tiempos donde la verdad parecía prohibida. En ese intercambio quedó expuesto un mensaje que atravesó toda la jornada: la memoria no es un acto ceremonial, sino una práctica política y cultural en permanente movimiento.

Uno de los momentos más significativos fue la reinauguración del auditorio del Pasaje Dardo Rocha. Tras un proceso de restauración integral encarado por la Municipalidad, la histórica sala recuperó funcionalidad y estética, y fue bautizada “Estela Barnes de Carlotto”, un reconocimiento que la vincula de manera definitiva a la vida cultural de su ciudad. La imagen de la referente descubriendo la placa dejó una postal que sintetiza una parte esencial de la identidad platense.

La programación continuó en el Cine Select con la proyección de Verdades verdaderas, la película que reconstruye la vida de Carlotto y el camino que debió recorrer tras el secuestro y asesinato de su hija Laura y la apropiación de su nieto Guido, recuperado recién en 2014.

El homenaje se completó con la presencia de funcionarios, legisladores, organismos de derechos humanos y representantes del ámbito educativo, formando una escena plural que reforzó el sentido comunitario de la actividad.

Con entrada libre y hasta el 13 de diciembre, la FEDHU propone un recorrido por la producción editorial dedicada a los derechos humanos, en un momento donde las discusiones públicas sobre memoria, violencia estatal y reparación vuelven a ocupar un lugar prioritario. La jornada dejó una certeza: en La Plata, la memoria se dice en voz alta y se escribe en presente.