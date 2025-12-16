martes 16 de diciembre de 2025 - Edición Nº5376

Información General | 11 Dec

Atajó en Quilmes, River, Racing y la selección

LAS MANOS DE DIOS | El Pato Fillol, arquero campeón mundial 78, volvió al secundario y sacó 10

A los 75 años, el ídolo del fútbol argentino vivió una jornada especial al completar su primer examen y recibir una ola de apoyo por su esfuerzo y dedicación.

El regreso de Ubaldo Fillol al ámbito escolar se convirtió en una muestra de perseverancia que emocionó a todo el fútbol argentino. A los 75 años, el emblemático arquero decidió retomar sus estudios secundarios y dio su primer paso aprobando Geografía con la máxima calificación.

El campeón del mundo compartió en sus redes sociales parte de su preparación, donde se lo observó estudiando y acompañado por quienes lo apoyan en esta nueva etapa.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de mensajes de aliento de hinchas de distintas generaciones.

Tras rendir el examen, Fillol agradeció a los docentes y a todo su entorno por el acompañamiento. Su gesto renovó el reconocimiento hacia una figura histórica que, una vez más, volvió a inspirar dentro y fuera del deporte.

