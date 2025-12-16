Información General | 11 Dec
Atajó en Quilmes, River, Racing y la selección
LAS MANOS DE DIOS | El Pato Fillol, arquero campeón mundial 78, volvió al secundario y sacó 10
A los 75 años, el ídolo del fútbol argentino vivió una jornada especial al completar su primer examen y recibir una ola de apoyo por su esfuerzo y dedicación.
El regreso de Ubaldo Fillol al ámbito escolar se convirtió en una muestra de perseverancia que emocionó a todo el fútbol argentino. A los 75 años, el emblemático arquero decidió retomar sus estudios secundarios y dio su primer paso aprobando Geografía con la máxima calificación.
Hoy rendí mí primera materia: Geografía 🌎📚— Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) December 10, 2025
Muchas gracias a los profes por su tiempo y dedicación y a ustedes por el apoyo constante.
El campeón del mundo compartió en sus redes sociales parte de su preparación, donde se lo observó estudiando y acompañado por quienes lo apoyan en esta nueva etapa.
La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de mensajes de aliento de hinchas de distintas generaciones.
Tras rendir el examen, Fillol agradeció a los docentes y a todo su entorno por el acompañamiento. Su gesto renovó el reconocimiento hacia una figura histórica que, una vez más, volvió a inspirar dentro y fuera del deporte.