El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna despertó del coma y preguntó por el clásico

En el medio de la locura que siempre es el Clásico Platense, a veces la vida y la pasión se cruzan de la manera más cruda. Federico Díaz Cano, el socio tripero que sufrió una brutal caída desde una de las tribunas en la previa del último Gimnasia vs. Estudiantes, dio el batacazo más importante de su vida: despertó del coma en el que estaba sumido tras el delicado accidente.

La noticia, que cayó como un bálsamo en la ciudad de las diagonales, vino con un condimento que solo se entiende en La Plata: la primera reacción de Federico Díaz Cano al recuperar la conciencia fue preguntar por el resultado del partido.

Federico Díaz Cano, un joven de 35 años e hijo de Marito Díaz, reconocido y muy querido hincha tripero e histórico excoordinador de fútbol del Lobo, había sido derivado en primera instancia al Hospital San Martín, adonde ingresó consciente pero con múltiples traumatismos. Entre las lesiones informadas se destacan fracturas en miembros superiores y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) de gravedad, como consecuencia directa de la caída desde una altura superior a 15 metros.

En el centro de salud provincial debieron intervenirlo quirúrgicamente para atender lesiones internas y frenar una importante pérdida de sangre. Si bien el cuadro sigue siendo delicado, los equipos médicos remarcaron que la respuesta inicial al tratamiento fue positiva, lo que permitió su posterior traslado al Instituto del Diagnóstico para continuar con una atención más específica y un monitoreo permanente.

La pasión pudo más que el golpe

Según relató su familia, ni bien pudo articular palabras el único interés de Federico era saber cómo le había ido al "Lobo".

El despertar: tras 3 días de angustia, con un pronóstico reservado por la gravedad de su cuadro, Federico Díaz Cano salió del estado de coma.

La reacción del hincha: al enterarse de la derrota de Gimnasia en el clásico, la reacción de Federico fue de enojo y frustración. Esta respuesta, que a cualquier platense le parece normal, fue tomada por el equipo médico como un indicador neurológico positivo y una muestra de actividad cerebral, dentro de la seriedad de sus lesiones.

El hecho de que la pasión por el "Tripero" fuera lo primero en manifestarse, es una muestra de la fuerza de voluntad de este hincha ante la adversidad.

Estado actual: lucha constante y pedido de ayuda

Pese a este gran paso, la situación de Federico Díaz Cano sigue siendo delicada. Actualmente, permanece estable, sedado y bajo observación permanente, debido a las múltiples lesiones que sufrió por el impacto.

Los especialistas han sido claros: las próximas jornadas serán clave para ver su evolución neurológica y definir cuándo podrá comenzar una posible rehabilitación.

La familia pide ayuda

Ante la necesidad constante de sostener su tratamiento y apoyar el proceso médico, la familia de Federico lanzó un urgente pedido de colaboración a la comunidad:

Donación de Sangre: Quienes puedan dar una mano, están invitados a acercarse a los centros habilitados para realizar donaciones de sangre a nombre de Federico Díaz Cano. La solidaridad platense es fundamental en este momento.

Es para cualquier grupo y factor y está dirigido a personas entre 18 y 65 años que cuenten con DNI. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes de 7 a 15 horas al Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, ubicado en calle 71, entre 26 y 27. Además, no es necesario estar en ayunas y el procedimiento se lleva a cabo de manera rápida y segura bajo supervisión profesional.

Quienes necesiten enviar el certificado de donación pueden comunicarse al número 221-557-6782, a nombre de Florencia. Cabe recordar que Federico Díaz Cano se encuentra internado desde el pasado lunes en el Instituto del Diagnostico, ubicado en calle 62 entre 2 y 3.

La tragedia en la tribuna

Este trágico suceso ocurrió en la previa caliente del último enfrentamiento entre el "Lobo" y el "Pincha". El accidente de Federico Díaz Cano opacó el clima del clásico y puso en evidencia, una vez más, los riesgos y la falta de seguridad en las tribunas.

La caída, que ocurrió antes del inicio del encuentro, generó conmoción y obligó a activar un complejo operativo de emergencia.

La comunidad del fútbol y los hinchas de ambos bandos se unieron en el deseo de recuperación para Federico. Que haya despertado y que su primer pensamiento sea para su club, es la prueba de que en el fútbol hay cosas más importantes que un resultado.