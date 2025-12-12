Leila Gianni fue expulsada de La Libertad Avanza tras formarse un bloque propio con concejales macristas

La asunción de autoridades en el Concejo Deliberante de La Matanza dejó una fractura inmediata dentro de La Libertad Avanza. A pocas horas de tomar posesión de su banca, Leila Gianni fue notificada de su expulsión del espacio libertario luego de conformar una bancada independiente en alianza con concejales vinculados al PRO.

El sector que responde a Sebastián Pareja, referente provincial y hombre de confianza de Karina Milei, respaldó el pedido de separación y difundió un duro comunicado en el que aseguran que la decisión de Gianni “no representó al electorado libertario” y que “no existió compromiso real con nuestras ideas”.



La crítica central apunta a la creación del bloque “Alianza Libertad Republicana”, integrado por Gianni, los macristas Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra, y Ricardo Lococco.







Desde la conducción local remarcaron que la exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano actuó con la intención de obtener mayor protagonismo político de cara a 2027 y que sus diferencias con Luis Ontiveros, jefe del bloque libertario en el distrito, venían escalando desde la campaña electoral.

El comunicado oficial de LLA en la tercera sección sostiene que la concejal “rompió el bloque el mismo día de asumir, con una maniobra consciente y planificada para generar división interna”. Además, remarcan que Gianni “no posee domicilio en La Matanza” y que su participación en el espacio “fue circunstancial, sin militancia ni trabajo territorial”.

La Libertad Avanza local cerró el mensaje reafirmando la continuidad del bloque bajo la conducción de Ontiveros y su compromiso “sin especulaciones” con los votantes del distrito.