Asumieron los nuevos concejales en La Plata y quedó definido el mapa legislativo para los próximos cuatro años

El Concejo Deliberante de La Plata renovó este jueves parte de su composición política en una sesión preparatoria que reunió a autoridades municipales, familiares y militancia. En ese marco, el intendente Julio Alak encabezó la jura de los ediles surgidos de los comicios de septiembre, configurando así el nuevo mapa legislativo de la ciudad.

Tras la asunción, el bloque de Fuerza Patria consolidó una mayoría con doce bancas, seguido por La Libertad Avanza con siete representantes y el PRO con dos. Además, se sumaron tres monobloques conformados por ASAP Nueva Generación, la UCR y Propuesta Vecinal, lo que amplía la variedad de fuerzas dentro del recinto.

En el caso de Fuerza Patria, ingresaron Sergio Resa, Romina Santana, Juan Granillo Fernández, Josefina Bolis, Raúl Omar Recavarren, Sol Maluendez y Pablo Poggio, quienes se incorporan a los ediles que ya integraban el espacio. Por La Libertad Avanza hicieron lo propio Juan Pablo Allan, Soledad Morales, Gastón Álvarez y Soledad Pedernera, mientras que el PRO sumó a Iván Zanetto, completando la bancada junto a Nicolás Morzone.

A ellos se suman los concejales que optaron por conformar bloques unipersonales: Melany Horomadiuk (ASAP Nueva Generación), Gustavo Staffolani (UCR) y Darío Ganduglia (Propuesta Vecinal), quienes ocuparán sus lugares bajo estructura independiente.



Se conformaron las autoridades del cuerpo



Durante la sesión también se definieron las autoridades del cuerpo: Marcelo Galland fue ratificado como presidente, Granillo Fernández asumió la vicepresidencia primera y Juan Pablo Allan la vicepresidencia segunda. Asimismo, se designó a Sebastián Dameno como secretario administrativo y a Melina Santin como secretaria legislativa. Las sesiones ordinarias continuarán los días jueves a las 9:00.

En cuanto a los bloques no hubo modificaciones. el ex camporista Pablo Elías seguirá conduciendo las riendas del bloque, ahora más numeroso ya que pasó de 10 a 12 ediles y queda a un voto del quórum propio. Los libertarios, después de arduas negociaciones, eligieron al concejal Guillermo Bardón para seguir al frente de la bancada, que agrandó su representación y pasará de 3 a 7 integrantes, pasando a ser así la primera minoría en el deliberativo local.

El bloque del PRO tendrá dos integrantes y ya definió que la presidencia estará a cargo de Nicolás Morzone. Tras la jura, se sumó a ese espacio Iván Zanetto –electo en la lista de La Libertad Avanza–.

Las voces de los nuevos ediles; expectativas, compromisos y prioridades



La concejal de Fuerza Patria, Josefina Bolis, con trayectoria en el trabajo comunitario y llegada a los barrios del sur platense, marcó su ingreso al cuerpo legislativa con un mensaje de apertura y construcción colectiva. Sostuvo que encara este proceso con “mucho entusiasmo y compromiso” y remarcó que el Concejo es “el lugar donde pensamos La Plata, vemos las urgencias y prioridades”. Anticipó que impulsará iniciativas vinculadas a servicios, infraestructura y calidad de vida.

Por el lado del PRO, Iván Zanetto planteó que esta etapa será una oportunidad para avanzar en medidas que favorezcan la actividad económica y alivien la carga sobre comerciantes y emprendedores. “Estamos contentos, se viene una nueva etapa”, señaló, al tiempo que afirmó que trabajará en ordenanzas que acompañen a quienes “luchan día a día para vivir mejor”. También subrayó la necesidad de revisar tasas y regulaciones para reactivar la producción local.

Desde La Libertad Avanza, Sabrina Morales vivió su asunción con fuerte emoción y destacó que su eje será llegar a los sectores históricamente relegados. “Después de tantos años acompañando a los vecinos, hoy puedo estar acá para darles una mano”, expresó. Aseguró que su despacho mantendrá las puertas abiertas y que afronta este inicio como “un camino de construcción y aprendizaje” con un objetivo claro: representar a los platenses.

Los concejales de Fuerza Patria, Raúl Recavarren y Sergio Resa, también iniciaron su trabajo parlamentario con definiciones claras sobre el rol que esperan cumplir en esta nueva etapa política. Recavarren, referente del Frente Renovador dentro del espacio, destacó que recuperar una banca en el Concejo representa “un logro colectivo”, construido junto a dirigentes como Sergio Massa, José Luis Malperi y José Arteaga.



Su prioridad será promover un crecimiento equilibrado entre el casco urbano y los barrios periféricos, con foco en obras, servicios y en el fortalecimiento de instituciones barriales que sostienen la vida comunitaria: clubes, organizaciones sociales y entidades de cada localidad que forman el entramado social platense.

Por su parte, Sergio Resa afirmó sentirse “honrado y contento” de asumir en un Concejo marcado por la convivencia de múltiples bloques políticos. Lejos de considerar esa diversidad como un obstáculo, reivindicó la construcción de consensos como un método que —según subrayó— ya demostró resultados en los últimos años. Aseguró que impulsará acuerdos amplios que permitan que las políticas públicas tengan continuidad y generen transformaciones reales en los barrios.