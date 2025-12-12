Un vigilador fue baleado en el pecho en una fábrica de La Plata y pelea por su vida

Un trabajador de seguridad permanece en estado crítico luego de ser atacado a balazos mientras cumplía funciones en una fábrica de la localidad platense de Hernández. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles y generó una fuerte movilización policial en la zona.

Según reconstruyeron desde la fuerza, pasadas la 1.30 un llamado al 911 alertó sobre disparos provenientes de un vehículo gris que circulaba por el sector de 27 y 509. Cuando el Comando de Patrullas Base Norte llegó al lugar, se topó con una camioneta similar a la descripta en el aviso y, guiados por su conductor, los agentes ingresaron al predio industrial. Allí encontraron al vigilador tendido en el suelo y asistido por compañeros, con una herida de bala en el pecho y una extensa mancha de sangre en el esternón.

Ante la demora de una ambulancia, los oficiales decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet. Más tarde, cerca de las 5, el trabajador fue derivado al Hospital San Juan de Dios para ser sometido a una cirugía.



De acuerdo con el testimonio de otros empleados y del dueño de la fábrica, el vigilador se encontraba a bordo del móvil de seguridad cuando un auto oscuro se detuvo frente a él y abrió fuego sin mediar palabra. Las cámaras de la empresa captaron el ataque y muestran al custodio corriendo hacia el interior del predio en un intento por ponerse a salvo.

La Policía analiza esas imágenes y otras cámaras de la zona para identificar a los responsables, que siguen prófugos. Mientras tanto, el estado de la víctima continúa siendo reservado.