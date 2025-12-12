CAMBACERES | Víctor Hugo Gómez vuelve al rojo de Ensenada tras 18 años

El mercado de pases de la Primera C dejó una de sus noticias más resonantes en Ensenada: Víctor Hugo Gómez, histórico delantero surgido de Estrella de Berisso, volverá a vestir la camiseta de Defensores de Cambaceres después de casi dos décadas. A sus 39 años —cumplirá 40 el 3 de enero—, el atacante cerró su regreso al club donde debutó en 2007, en aquel entonces en la Primera B Metropolitana.

El acuerdo quedó sellado en las últimas horas, luego de su reciente paso por Deportivo Español, institución en la que permaneció dos temporadas y media y donde dejó una marca sólida: 16 goles en total, seis de ellos en la campaña 2025, en la que disputó 26 encuentros y fue uno de los máximos anotadores del “Gallego”.

Con una trayectoria que supera los 500 partidos profesionales y el centenar de goles, Gómez llega como un refuerzo de jerarquía para un Cambaceres que busca rearmarse de cara a un nuevo desafío en la Primera C. A lo largo de su carrera defendió los colores de Deportivo Armenio, Olimpo, Ferro, Barracas Central, Deportivo Riestra, Almirante Brown, Sacachispas y Español, convirtiéndose en uno de los delanteros más regulares y longevos del ascenso argentino.







Su retorno al Rojo tiene un componente simbólico: cerrar el círculo donde todo comenzó. Para el entrenador Hernán Darío Ortiz, representa además la primera alta confirmada para el 2026.

En paralelo, el club oficializó ocho bajas en el plantel: Luciano Vargas, Nicolás De Benedetti, Adrián Alfonzo, Ignacio Galván, Valentín Lombardi, Diego González, Blas Merino y Franco Romero. El rearmado del equipo ya está en marcha, y la vuelta de Gómez es el primer movimiento fuerte de la nueva etapa.

