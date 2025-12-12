Berisso apuesta a la imaginación: lanzan el Concurso de Vidrieras en plena tensión económica

La Cámara de Comercio de Berisso volvió a encender la ilusión de fin de año con el lanzamiento de la tercera edición del Concurso de Vidrieras, una iniciativa que llega en un contexto donde cada idea cuenta para sostener el movimiento comercial. Con premios, un jurado de especialistas y una convocatoria abierta hasta el 12 de diciembre, la propuesta busca devolverle brillo a las calles en un momento económico desafiante.

Desde la entidad destacaron que el concurso se consolida como una herramienta para fortalecer al sector. Norma Mijailovsky, referente de la Cámara, afirmó que el objetivo central es “poner en valor el trabajo de los comerciantes y embellecer la ciudad”, un gesto que, aseguró, cobra mayor relevancia en un año marcado por la incertidumbre.

El certamen vuelve a contar con el acompañamiento del Banco Credicoop, que aportará un premio especial al negocio ganador. La entidad resalta así su apoyo a una iniciativa que se transformó en un clásico de diciembre.

La inscripción es abierta para todos los comercios —socios y no socios, dentro o fuera del centro comercial— siempre que tengan vidriera a la calle. Los interesados deberán contactarse a través de las redes de la Cámara, donde podrán cargar sus datos y las fotos que evaluará el jurado.

Este año, la decisión combinará el voto del público con la mirada de cuatro especialistas: Ivana Martínez, Pamela Odino, Pablo Barreiro y Marcela Heffner. La apuesta apunta a garantizar una evaluación con criterio técnico y participación ciudadana.

Con esta edición, la Cámara busca reafirmar un mensaje claro: aun en tiempos complejos, la creatividad sigue siendo una forma de resistir, de unir a la comunidad y de encender pequeñas luces que hagan más llevaderas las fiestas que se acercan.