City Bell se viste de fiesta: flores, estilo y brunch para anticipar la Navidad

La llegada de diciembre despierta cada año una mezcla de nostalgia, expectativa y vértigo. Las decoraciones empiezan a poblar las casas, los locales comerciales anuncian sus primeras luces, y la ciudad parece acelerar el paso. En este clima festivo, La Plata sumará una propuesta que busca devolverle tiempo y sensibilidad al ritual de recibir la Navidad: un workshop que une flores, moda y gastronomía, y que invita a explorar la creación desde un enfoque artesanal y sensorial.

La cita será este sábado 13 de diciembre, de 10 a 12.30, en Paesano City Bell, la reconocida esquina de 13 A y 473 bis. Allí, dos referentes de estilo —Mariana Bozzi, diseñadora floral y decoradora de eventos, y Path Sánchez, referente en imagen y lifestyle— compartirán sus secretos para encarar las fiestas con un sello personal, lejos de lo repetido y lo prearmado.

El corazón de la jornada será la guía práctica de Bozzi, quien enseñará a crear desde cero una corona navideña con materiales de primera calidad. No se trata solo de un adorno, sino de un proceso creativo que busca reconectar al participante con el valor del trabajo manual y el diseño propio. “Se llevan la misma corona que vendo a $60.000”, cuenta la especialista, remarcando que todos podrán replicarla luego sin depender de técnicas externas: un conocimiento que se multiplica.

En paralelo, Sánchez ofrecerá una charla sobre outfits, ambientación y tendencias, una rama de la estética que muchas veces queda relegada en las preparaciones navideñas, pero que influye en la armonía general del hogar y en la manera en que cada persona se vincula con la celebración. Su aporte busca que quienes asistan logren un estilo coherente entre decoración, vestuario y clima festivo.

La experiencia, además, se completa con un desayuno gourmet preparado por Paesano, un momento pensado para disfrutar, compartir y encontrarse con otros amantes del cuidado estético.

El valor de la tarjeta es $80.000, con un 10% de descuento para quienes se inscriban junto a un acompañante. Las reservas se realizan a través de la cuenta de Instagram @bozzifloraldesign, y los cupos son limitados.

Más que un simple curso, la propuesta se presenta como un anticipo emocional de las fiestas: una pausa antes del caos, un espacio para crear belleza y un encuentro para quienes buscan vivir la Navidad desde una sensibilidad distinta.